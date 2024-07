Patxi López arremete contra el PP que está "copiando el discurso de Vox" al asociar niños migrantes y "delincuencia"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha arremetido este martes contra el PP por estar "copiando el discurso de Vox". "El discurso de Vox era: 'Estos niños vienen con machetes a violar a nuestras hijas' y el Partido Popular habla de la inmigración y estamos hablando de niños asociados a la delincuencia", ha dicho.

En una entrevista concedida a La 1 de TVE, recogida por Europa Press, el portavoz ha insistido en que "es falso que no se haya contado con el PP", pues los de Alberto Núñez Feijóo están "desde el origen, está en el impulso de esta reforma". Para el socialista, lo del PP "no son más que excusas" para no apoyar la propuesta del Gobierno.

En cuanto a la postura de Junts de cara a la votación de la reforma de la Ley de Extranjería, el portavoz socialista ha subrayado que "la solidaridad se practica". "Me da igual. Si es que hablo de PP y hablo de Junts. Todos los que no atiendan esta llamada de urgencia de humanidad, estarán en la misma situación", ha avisado, al tiempo que ha defendido que el decreto ley "no tiene ningún sentido" porque puede ser rechazado igual que la proposición de ley.