Registrado un terremoto de magnitud 7,2 en el sur de Perú

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geofísico de Perú (IGP) ha informado este jueves de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter con su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la región de Ayacucho, en el sur del país latinoamericano.

El organismo ha precisado en un mensaje difundido en redes sociales que el seísmo ha tenido lugar a las 13.00 horas (hora local), con una profundidad de 108 kilómetros y una intensidad de nivel 3-4 en Coracora, una localidad de la provincia de Parinacochas, que queda a más de 600 kilómetros de la capital peruana, Lima.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ha confirmado la intensidad de los temblores, percibidos "entre moderados y fuertes en varios departamentos" del sur del país, un seísmo que, por el momento, no ha dejado víctimas mortales ni heridos.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina ha descartado que el movimiento telúrico vaya a provocar un tsunami, según recoge el diario 'La República'.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha rebajado la magnitud del terremoto a 6,7, situando su epicentro a 38 kilómetros al noroeste del distrito de Upahuacho, en la citada provincia.