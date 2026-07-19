Un seísmo de magnitud 5,1 deja al menos seis muertos en el suroeste de Perú

Archivo - Imagen de archivo de bomberos en Lima (Perú) - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto este domingo en el suroeste de Perú como consecuencia de un seísmo de magnitud 5,1 que ha afectado especialmente a la región de Junín, según el último balance publicado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). El balance incluye además al menos 21 personas heridas y alrededor de 300 personas más damnificadas.

Todos los fallecidos pertenecen al municipio de Chongos Bajo, bajo estado de emergencia por el seísmo registrado las 21.24 de la noche del sábado, hora local, a siete kilómetros al sur de Chupaca y con un hipocentro identificado a una profundidad de 24 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El seísmo ha provocado el colapso de varios edificios y hay un número todavía indeterminado de heridos y de atrapados, según informan los medios nacionales. Además, hay constancia de cortes eléctricos en diversas zonas de Huancayo, Chupaca y localidades aledañas y preocupan especialmente las bajas temperaturas. Ahora mismo es invierno austral en Perú y la temperatura nocturna en Junín es de 4ºC.

La poca profundidad del sismo y la precariedad de muchas viviendas construidas con adobe y otros materiales rústicos provocaron un agravamiento de los daños. Las víctimas mortales pertenecen a la provincia de Chupaca y tienen entre 18 y 73 años.

El Ministerio de Salud de Perú ha informado de que el Hospital Regional Materno-Infantil El Carmen sufrió grietas estructurales en su unidad de cuidados intensivos pediátricos, mientras que el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión también sufrió daños.

El Ministerio de Energía y Minas por su parte, ha informado de que más de 35.000 clientes permanecen sin electricidad en las regiones de Junín y Huancavelica, una cifra inferior a los más de 61.000 afectados inicialmente.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, ha anunciado que el Gobierno declarará el estado de emergencia en las zonas afectadas para acelerar la atención de la población damnificada y facilitar el despliegue de programas sociales.

Sánchez, el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, y el jefe del INDECI, Luis Vásquez, han visitado las zonas afectadas con autoridades regionales y locales. Sánchez ha emplazado a las empresas privadas a sumarse a las acciones de apoyo para las familias damnificadas.

Por su parte, el presidente peruano, José María Balcázar, ha destacado la respuesta inmediata del Gobierno y que la ayuda humanitaria ya se encuentra en la región. "Que tengan la seguridad de que estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan", ha afirmado en Radio Nacional de Perú.

La Policía peruana ha movilizado a más de 250 efectivos de las unidades de Servicios Especiales, Emergencia, Rescate, Policía Canina y Sanidad. También el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios ha desplegado 50 efectivos y 10 unidades y el Ejército también participa en las labores de búsqueda y rescate, retirada de escombros, seguridad y control en coordinación con las autoridades locales.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha contabilizado hasta doce réplicas del terromoto principal. Las de mayor magnitud alcanzaron 3,7 y 3,4.

La nación andina es frecuentemente azotada por terremotos debido a la convergencia de varias placas tectónicas. Perú, junto con Chile y Ecuador, se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica del planeta.