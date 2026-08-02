MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 13 personas, dos de ellas de nacionalidad española, han muerto este sábado al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según han informado fuentes de la cadena andina RPP.

Según el informe de pasajeros al que ha tenido acceso la cadena peruana, los dos fallecidos españoles habrían sido identificados como Alfredo Aviles Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años. Asimismo, otros siete serían de nacionalidad italiana, otros dos alemanes y los dos tripulantes peruanos.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Municipalidad Provincial de Nazca ha confirmado que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas.

La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha precisado a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) la composición de los integrantes del vuelo tras acceder al manifiesto del viaje, pero de momento no hay detalles sobre la nacionalidad de los turistas.

"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", ha concluido el municipio de Nazca.

De momento, la Municipalidad del Distrito de Vista Alegre habla en un comunicado de una "emergencia en pleno vuelo", sin hacer más comentarios al respecto.