Detenido en Perú un hombre armado durante un mitin del candidato a la Presidencia Roberto Sánchez

El candidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez. - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Perú han detenido a un hombre armado durante un mitin del candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en la plaza Centenario de la ciudad de Huaral, en el oeste del país, una acción que no ha provocado interrupciones durante el evento.

La Policía ha explicado así que el hombre, que se encontraba ebrio, contaba con una licencia vigente para portar armas de fuego. Tras ser sometido a diversas pruebas, ha sido puesto bajo custodia policial, según informaciones del diario 'Tercera Información'.

Actualmente, la Comisaría de Huaral ha abierto diligencias por el caso tras neutralizar la "potencial amenaza" para los asistentes y el ponente del mitin, convocado el día anterior por el propio Sánchez. Su agenda incluye paradas también en Huacho y Pachacútec, además de Ucayali, Loreto, Pasco, Huánuco, Piura, Ica y Arequipa.

El incidente se suma a otros similares durante actos de otros candidatos presidenciales. En diciembre, el entonces candidato de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, informó de que el vehículo en el que viajaba había recibido varios disparos en el parabrisas, aunque el ataque se saldó sin heridos.

Tras una disputada primera vuelta entre Sánchez y el conservador Rafael López Aliaga por quedar segundo, finalmente ha sido el candidato de Juntos por el Perú quien se verá en la elección definitiva el 7 de junio frente a Keiko Fujimori, que con esta son ya cuatro los intentos por emular a su padre, Alberto Fujimori.