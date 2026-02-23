El Ejército peruano pierde el contacto con un helicóptero militar con 15 personas a bordo

Archivo - Un helicóptero ruso Mil Mi-171 de la Fuerza Aérea Peruana sobrevuela Lima (Perú) - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Aérea de Perú ha informado este domingo de que ha emprendido operaciones de búsqueda y rescate tras la pérdida de comunicación por radio con un helicóptero militar tripulado por cuatro militares, entre ellos un comandante y un alférez, con los que viajaban once pasajeros en dirección a un municipio en el departamento de Arequipa, en el sudoeste del país.

"El día de hoy, domingo 22 de febrero, aproximadamente a las 16.30 horas (hora local, 22.30 hora española en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla), la tripulación de un helicóptero Mi-17 de nuestra institución, perdió contacto radial en su trayecto de Pisco a Chala (Arequipa) mientras realizaba una misión programada", ha anunciado en un comunicado la Fuerza Aérea de Perú (FAP).

La aeronave, reza el texto, "iba pilotada por el mayor Sergio Paucar Centurión, el alférez Luis Huertas Cárcamo y su tripulación: la suboficial de Primera Kamila Anchapuri Jove y el suboficial de Segunda Leiner Aguirre Huaman", todos miembros de la FAP. "Ellos transportaban a once pasajeros a bordo", ha agregado la rama militar.

"Tras confirmarse la interrupción de las comunicaciones", la Fuerza Aérea "ha dispuesto de manera inmediata la activación del sistema de búsqueda y rescate, cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad aeronáutica vigentes y en procura de encontrar a nuestros importantes compañeros de armas y pasajeros", ha señalado la entidad.

Por ahora, la unidad militar ha informado del despliegue de "medios aéreos de respuesta rápida y patrullas de fuerzas especiales terrestres", que cuentan "con el apoyo de una delegación de la Policía Nacional de Perú de la región". "Todos se encuentran de camino hacia la última posición geográfica registrada de la aeronave para dar inicio a las labores de localización", ha precisado.

"Nuestra prioridad absoluta es la seguridad de nuestra tripulación y pasajeros", ha subrayado la Fuerza, que ha manifestado haber establecido "contacto directo" con los familiares de los tripulantes y pasajeros "para brindarles el soporte necesario y mantenerlos informados de manera prioritaria".

Paralelamente, la Fuerza Aérea peruana ha pedido a la ciudadanía y a los medios de comunicación "evitar la difusión de informaciones no oficiales que puedan generar confusión o zozobra" sobre los hechos mientras continúe la búsqueda.