Italia confirma siete nacionales muertos al estrellarse una avioneta cerca de las Líneas de Nazca, en Perú

Archivo - Bandera de Italia - Europa Press/Contacto/Asya Semichayevskaya

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Italia han confirmado este domingo que siete de las trece víctimas del accidente de una avioneta con turistas a bordo que se dirigía a las Líneas de Nazca, en el sur de Perú, tenían nacionalidad italiana.

"Expreso mi más sentido pésame por el trágico accidente aéreo ocurrido en Perú, en el que también han perdido la vida siete ciudadanos italianos. En nombre del Gobierno italiano y en el mío propio, transmito a sus familiares mi más sincera solidaridad en este momento de inmenso dolor", ha señalado en sus redes sociales la primera ministra del país, Giorgia Meloni.

Se trata de cinco hombres y dos mujeres de entre 18 y 59 años, que se suman a dos víctimas de nacionalidad española --identificados como Alfredo Aviles Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años--, dos alemanes y dos tripulantes peruanos, de acuerdo al informe al que ha tenido acceso la emisora peruana RPP.

El Ministerio de Exteriores peruano, que también ha transmitido sus condolencias por lo ocurrido en Nasca, confirmó en un comunicado que "perdieron la vida trece personas, entre ellas, once turistas extranjeros".

La aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas, indicó por su parte la Municipalidad Provincial de Nazca.

La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las Líneas.

"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", ha concluido el municipio de Nazca.