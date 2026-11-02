Al menos tres muertos y dos heridos en dos incidentes violentos en las cárceles peruanas de Trujillo y Arequipa

Archivo - Policía de Perú. - Li Muzi / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres internos han muerto y dos personas han resultado heridas en dos sucesos violentos registrados en los establecimientos penitenciarios de Trujillo y Arequipa, en Perú, según ha informado el Instituto Nacional Penitenciario del país (INPE).

El incidente más grave ha tenido lugar en el penal de Trujillo, donde se ha desencadenado una reyerta en el pabellón 4. Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro reclusos han tenido que ser evacuados de emergencia al Hospital Regional de Trujillo, donde finalmente tres de ellos han fallecido a causa de las heridas sufridas. El INPE ha precisado que la situación en el interior del centro se encuentra ya bajo control y que los internos involucrados han sido aislados para prevenir nuevos altercados.

Por otro lado, la garita de ingreso del Establecimiento Penitenciario de Arequipa ha sido objeto de un atentado con artefacto explosivo lanzado por dos individuos. La detonación ha provocado heridas a un agente penitenciario de servicio y a una visitante, quienes han sido trasladados a un centro sanitario para recibir atención médica.

Tras estos episodios, la Presidencia del INPE ha dispuesto el despliegue de equipos especializados para colaborar en la aclaración de los hechos y ha ordenado la suspensión temporal de las visitas en Arequipa, además de reforzar la seguridad en los accesos. Asimismo, el organismo ha instruido a todos los directores regionales del país a extremar las medidas de vigilancia en los penales para garantizar el orden y preservar la autoridad, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional investigan ambos sucesos.