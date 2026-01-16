Al menos tres muertos y más de 20 heridos por el derrumbe de un autobús en el sur de Perú

Archivo - Autobús choca con la baranda de seguridad de la carretera en Ate, Perú - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y más de 20 han resultado heridas este jueves tras el derrumbe de un autobús por un barranco en un municipio de la región de Arequipa, en el sur de Perú, han indicado autoridades locales.

La Gerencia Regional de Salud ha confirmado el balance de víctimas mortales, que corresponden al conductor del vehículo y a dos trabajadores de la mina La Inmaculada, entre un grupo de mineros que viajaban a bordo del autobús siniestrado.

Si bien aún se desconocen las causas del accidente, las investigaciones preliminares apuntan a que el conductor perdió el control del autobús, que se precipitó por un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad, recoge la emisora peruana RPP.

Equipos de rescate han acudido hasta el lugar del suceso en el distrito de Cotahuasi, donde los heridos están recibiendo atención médica.