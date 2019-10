Perú.- Los pueblos indígenas piden al Papa que el Sínodo de la Amazonia no quede en papel mojado

Publicado 16/10/2019 17:24:08 CET

ROMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Yesica Patiachi Tayori, representante de la nación indígena Harakbut de Perú, ha pedido este miércoles 16 de octubre al Papa que la asamblea sinodal no quede en papel mojado. "No tenemos donde denunciar los abusos en la Amazonia, a la tierra, a las mujeres, a los bosques. No queremos que este Sínodo termine como un discurso mercantilista", ha señalado en la sala de prensa del Vaticano donde ha reiterado las ideas que pronunció este miércoles en el Aula Nueva del Sínodo en presencia del Pontífice.

La docente bilingüe del pueblo indígena Harakbut, miembro de la Pastoral indígena del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado (Perú), es una de las 35 mujeres que participan en el Sínodo Especial para la Región Panamazónica.

Patiachi ha recalcado que tienen "miedo de desaparecer" y que han pedido al Papa que les ayude "a llevar su defensa ante los organismos internacionales". "Tenemos miedo de que las grandes transnacionales aplasten nuestra cultura", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que no tienen donde denunciar los abusos en la Amazonia, a la tierra, a las mujeres, a los bosques. "No queremos que este Sínodo termine como un discurso mercantilista", ha añadido.

Patiachi ha insistido en que "los pueblos indígenas han sido, son y serán "los guardianes de los bosques", pero ha señalado que "cuidar de la casa común es responsabilidad de todos".

Por su parte, el misionero italiano Pedro José Conti, afincado en Brasil, ha manifestado que los padres sinodales están "valorando a los participantes indígenas en el Sínodo, su experiencia y participación". "En el fondo hay que aprender de los pueblos indígenas. Serán los pequeños quienes protegerán a la Amazonia", ha declarado.

Además, ha puesto en valor algunas experiencias originales de la Amazonia como las cooperativas y ha dicho que en ellas "las personas trabajan en sintonía con la selva y saben respetarla y protegerla". Respecto a la falta de sacerdotes en la Amazonia, ha evidenciado que la Iglesia necesita "las competencias de los laicos" y que es necesario abrirse a lo que ellos aportan ya que "así se puede evitar el clericalismo en la Iglesia". "El laicado es fundamental en la Amazonia, en un lugar donde ven al sacerdote lo ven dos veces al año. Por ello, es importante que los laicos lleven las cosas adelante", ha apuntado.

Por otro lado, monseñor Wellington Tadeu de Queiroz Vieira, de Brasil, ha explicado que la santidad es "la sencillez de la apertura al diálogo, de la compasión con los que sufren, la del amor comprometido sin perder la referencia a la trascendencia". Sobre los nuevos proyectos de evangelización, ha comentado que "muchas veces no se logra anunciar a Jesús" y se anuncia a uno mismo. Por ello, ha invitado a buscar "nuevos caminos que tienen que pasar por los caminos de santidad".

"Uno de los grandes problemas que se ve en los ministros en la Amazonia es la falta de coherencia, la falta de santidad, la falta de fidelidad de los ministros", ha comentado.

Finalmente, ha indicado que el Sínodo "es un espacio de diálogo", pero que dentro de la "diversidad de opiniones se vive un clima de fraternidad y de unidad".