Podemos y Alianza Verde piden en el Congreso prohibir los vuelos de menos de una hora e impulsar el tren nocturno

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos y Alianza Verde han registrado en el Congreso una Proposición no de Ley en la que piden al Gobierno prohibir vuelos cortos, fortalecer el ferrocarril y rechazar la ampliación del aeropuerto de El Prat ya que, según argumentan, el proyecto invade una zona de la Red Natura 2000 y que conllevaría un aumento de las emisiones

La iniciativa ha sido presentada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. En concreto, el texto reclama al Ejecutivo que restrinja los vuelos de menos de una hora de duración e impulsar alternativas de transporte limpio, preferentemente conexiones de ferrocarril.

En líneas generales, le pide limitar el coste del tren, aumentar sus frecuencias y fomentar las líneas no centralizadas y de media distancia, así como recuperar y potenciar los trenes nocturnos y que desarrollar una red ferroviaria no centralizada e interconectada con toda Europa. Además, sobre la ampliación de El Prat, han señalado que "para frenar la emergencia climática es necesario decrecer en el sector de la aviación y no seguir ampliando infraestructuras".