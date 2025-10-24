El PP pide en el Congreso que el Gobierno defienda inscribir la tauromaquia como Patrimonio Cultural de la UNESCO

El torero Roca Rey durante el tercer festejo de la San Miguel en la Real Maestranza de Caballería, a 28 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para su debate en el Pleno por la que pide al Gobierno que apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la candidatura de la Tauromaquia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial.

En este sentido, los de Alberto Núñez Feijóo critican que el Gobierno no haya cumplido el "mandato legal" de la Ley para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, que le insta a impulsar los trámites necesarios para la solicitud de la inclusión de la Tauromaquia en la Lista de la UNESCO.

A su parecer, tal reconocimiento resulta "crucial" para la salvaguarda de la actividad "ante la amenaza de que su rechazo pueda ser utilizado como moneda de cambio para satisfacer a grupos políticos" que proponen derogar su blindaje "para construir identidades nacionalistas y crear discursos divisores".

"Después de todos estos años, y en particular desde que se aprobara la ley de 2013, las estadísticas sí demuestran que existe un consenso y una afición viva que podrá ser legítimamente rechazada por algunos, pero no prohibida ni censurada, por lo cual debe ser al menos reconocida y protegida, también a nivel internacional, mostrando el paisaje cultural común de España", han destacado.