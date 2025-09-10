Pradas en el Cecopi el día de la dana: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? A mí no me apetece llamarlo"

La exconsellera expone sobre las 19.00 horas indicaciones para el mensaje del Es-Alert: "Metedlo en el texto, por favor"

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas preguntó en la tarde del día de la dana, cuando se iba a volver a conectar a las agencias estatales tras un primer receso en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), si alguien tenía el teléfono del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, para llamarle.

"¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? ¿Le llamamos? A Miguel Polo. A mí no me apetece llamarlo". Estas frases las pronuncia Pradas alrededor de las 19.00 horas del 29 de octubre en una reunión del Cecopi a cuyas imágenes ha tenido acceso y ha difundido TVE.

Según señala RTVE, a las 18.59 horas la exconsellera Pradas habla en el Cecopi de una serie de indicaciones para el texto del Es-Alert, que fue finalmente enviado a las 20.11 horas a la población: "Ponemos también lo de las vías de comunicación que solo serán el 112, Twitter oficial de Emergencias de la Comunitat Valenciana y À Punt", señala, y añade: "Metedlo en el texto, por favor".

Posteriormente, se habla de la conexión telemática con los organismos estatales --en concreto Delegación del Gobierno y CHJ--. ¿Os conectáis porfa, Pilar?", se aprecia en el video que pregunta dirigiéndose a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno. "Ah vale que no os vemos", contesta la exconsellera.

Y acto seguido la exconsellera pregunta a su alrededor: "¿Alguien tiene el telófono de Miguel Polo? ¿Le llamamos? A Miguel Polo. A mí no me apetece llamarlo". El presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, que no es miembro del Cecopi pero que asistió a la reunión de forma presencial, responde que cree que tiene su teléfono y se ofrece a llamarle. "Sí, sí... que se conecte por favor", se oye en las imágenes grabadas de otra persona.

En un momento de las imágenes se ve a Pradas y al que fuera su número dos, Emilio Argüeso, --ambos investigados por el juzgado que instruye la causa-- salir de la habitación de la reunión. Ya a su vuelta pregunta cómo está la situación en Utiel, donde el río Magro se desbordó a medio día. Según el informe de llamadas a Emergencias, a partir de las 12.26 horas del 29 de octubre la mayoría procedía de Requena y Utiel, donde se movilizó la Unidad Militar de Emergencias a primera hora de la tarde.

Entonces, interviene el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, quien asegura que "no" y que siguen "sin poder acceder". "Podemos intentar algún rescate más pero hasta ahí... mientras que esto no pare es que no... es una situación crítica, la gente estará ya con hipotermia", describe.

PETICIÓN DE DIMISIÓN

Ante el contenido de estas imágenes, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha dicho "basta" en un mensaje en sus redes sociales. "Ya basta de tantas mentiras y de tanta indignidad", ha aseverado, al tiempo que ha agregado que, con cada nueva información que aparece, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "provoca aún más dolor a las víctimas". "La paciencia se acaba", ha insistido.

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha señalado en un mensaje en su cuenta de la red social X que Polo (CHJ) "ha sido el blanco del PP para eludir la responsabilidad del president del Ventorro, Carlos Mazón, en el día de la DANA. Pues bien, hoy hemos conocido que a la consellera de Emergencias 'no le apetecía hablar con él'. Mazón debe dimitir o ser cesado".

Los socialistas valencianos también se han pronunciado sobre este video y han lamentado: "El 29 de octubre a las 18.59 el Consell de Mazón hablaba de posibles rescates, dictaba ideas para el Es-Alert y le daba pereza llamar a la CHJ. Mazón acababa de salir del Ventorro. Los valencianos ya se estaban ahogando. No les queda otra salida que dimitir".

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, se ha hecho eco del vídeo y valorado que es "Muy, muy fuerte!!!!".