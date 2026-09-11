Cartel del evento - Cedida

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS)

BASES Y GUÍA DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS

EL PREMIO

CAF tiene interés en reconocer liderazgos jóvenes de uno de sus países accionistas, cuya labor haya tenido o tenga impacto en América Latina y el Caribe. El premio busca apoyar aquellas iniciativas, acciones y actividades que marquen una diferencia positiva en las comunidades y entornos. Se alternará anualmente el campo de acción que se quiera destacar, guardando afinidad con la nueva agenda estratégica de desarrollo de CAF.

Es por ello que se creó en 2022 el Premio Enrique García al liderazgo un homenaje al extraordinario aporte del expresidente de CAF en la transformación de la institución, durante 25 años de gestión, en un organismo fundamental para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.

TERCERA EDICIÓN

Para la tercera edición del premio Enrique García el tema girará en torno a la Cultura como Motor de Desarrollo Sostenible. El objetivo del premio es reconocer y apoyar a líderes que impulsen proyectos culturales liderados por jóvenes que utilicen la cultura, las artes, la creatividad y el patrimonio material e inmaterial como herramientas para generar impacto social, económico y territorial en comunidades de América Latina y el Caribe.

Ejemplos de proyectos que podrían ser premiados:

• Iniciativas de formación y empleo para jóvenes en artes, oficios culturales y economías creativas en contextos de vulnerabilidad.

• Plataformas digitales o redes comunitarias para la difusión, preservación y comercialización de expresiones culturales locales.

• Proyectos de recuperación de patrimonio cultural (material o inmaterial) con impacto en educación, turismo sostenible o cohesión social.

• Festivales, laboratorios culturales o espacios creativos comunitarios que promuevan inclusión, participación ciudadana y liderazgo juvenil.

• Proyectos culturales con enfoque ambiental, de memoria histórica, de género o de integración de poblaciones migrantes.

ELEGIBILIDAD

Serán elegibles aquellos ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos:

• Que su proyecto esté impulsado por una visión y un sentido de propósito.

• Que su proyecto preferiblemente opere en entornos complejos y en constante cambio, para demostrar su liderazgo adaptativo con capacidad de respuesta a desafíos emergentes.

• Que su proyecto involucre a diversas partes interesadas como ser: beneficiarios, donantes, agencias gubernamentales y miembros de la comunidad.

• Que su proyecto demuestre la generación de oportunidades económicas y empleo a través de las industrias culturales y creativas.

• Que su emprendimiento ofrezca una solución innovadora, escalable y replicable en su país o región.

• Que su proyecto tenga una identificación con la estrategia de CAF.

• Tener entre 18 y 30 años, nacionales de cualquiera de los países accionistas de CAF.

POSTULACIONES

Al igual que en la primera y segunda edición, las postulaciones serán coordinadas a través de las Oficinas de Representación (OdR) de CAF y validadas por su respectivo Gerente Regional (GR). En caso de no contar con OdR en algún país accionista, las postulaciones estarán a cargo del Gerente Regional.

Las OdR y GR coordinarán la búsqueda e identificación de los perfiles con el ánimo de garantizar la cobertura geográfica y la diversidad de las candidaturas.

El proceso interno será amplio, competitivo y transparente. Por cada país se presentará un máximo de 4 candidaturas promoviendo la igualdad de género.

La presentación de candidaturas se llevará a cabo a través de un formulario de postulación que será compartido oportunamente y un micrositio en la página web.

La Secretaría Técnica del premio estará a cargo de la Secretaría General de CAF, y en este rol tendrán la responsabilidad de asesorar a los interesados y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para las postulaciones. El Comité de Preselección será presidido por la Secretaria General, señora Alejandra Claros Borda.

Para esta tercera edición la Secretaría General, como área organizadora del Premio, se propone alcanzar candidaturas de todos los países accionistas de CAF, haciendo un esfuerzo conjunto con las Oficinas de Representación. La fase de postulaciones se abrirá desde el 15 de junio hasta el 18 de septiembre.

EVALUACIÓN Y DELIBERACIÓN

Antes de la evaluación formal del jurado se llevará a cabo una preselección de los candidatos a cargo de un comité, desde el 21 hasta el 30 de septiembre en la cual se

verificará que las postulaciones cumplen con los criterios establecidos de elegibilidad.

Los miembros del Comité de Preselección son los siguientes:

• Alejandra Claros Borda: Presidenta del Comité

• Jaime Holguín, Oficina de la Presidencia Ejecutiva

• Representante de la Vicepresidencia Ejecutiva

• Representante de la Vicepresidencia Corporativa de Programación Estratégica

• Representante de la Vicepresidencia de Países

• Julián Suárez, Gerente de Desarrollo Territorial Sostenible

• Nathalie Gerbasi, Directora de Desarrollo Institucional y Capacitación

• Carla Barreto: Secretaria del Comité

Después de esta preselección se envían los finalistas al jurado, que estará compuesto por seis (6) candidatos, promoviendo la igualdad de género, y se encargará de seleccionar al ganador o ganadora del premio en una categoría única.

El jurado para la tercera edición del 2026 estará integrado por:

• Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992: Presidente del jurado

• Sergio Díaz-Granados Guida, Presidente Ejecutivo de CAF

• Enrique García, Ex Presidente Ejecutivo de CAF

• Lucía Topolansky, Ex Vicepresidenta de Uruguay

• Jaime Abello, Director General y Cofundador de la Fundación Gabo

Las decisiones del jurado se realizarán por consenso. Solo una vez que el Jurado haya deliberado y tomado una decisión, se tomará contacto con la persona ganadora para validar su aceptación de las bases del concurso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación se mantendrán con un enfoque en la temática, es por ello que se identificarán los siguientes criterios en las candidaturas:

? Liderazgo: Fuerte liderazgo adaptativo y capacidad de sumar actores en torno a causas de interés común, ya que usualmente operan en entornos complejos y en constante cambio.

? Impacto social: Se evaluará el potencial del proyecto para generar cambios positivos en su comunidad, especialmente en contextos de vulnerabilidad, inclusión social, equidad de género o integración de migrantes.

? Innovación: Originalidad y creatividad de los proyectos con innovación social desde la cultura.

? Sostenibilidad: Se valorará la viabilidad del proyecto a largo plazo, incluyendo estrategias de financiamiento, alianzas y replicabilidad.

? Relevancia y alineación: El proyecto debe estar alineado con los objetivos del concurso, promoviendo la participación juvenil, el liderazgo comunitario y la innovación social desde la cultura, contribuyendo al desarrollo local sostenible y la cohesión social.

GANADOR(A) Y CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Una vez el ganador o ganadora haya aceptado la decisión del jurado de elegirlo(a) se hará el anuncio formal, a través de las redes sociales de CAF y de una nota de prensa el día de la ceremonia de premiación.

Para esta tercera edición, se tiene programado que la ceremonia de premiación se lleve a cabo durante el mes de noviembre del año 2026, enmarcado en alguna actividad de CAF.