Los Premios Cervantes. Algo más que unos premios literarios

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio conmemora la Semana Cervantina y el Día Internacional del Libro 2024 con esta conferencia dedicada a la historia de los Premios Cervantes. Este galardón, cuya denominación completa es "Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes", es la máxima distinción que se otorga a un escritor o escritora de habla española en todo el mundo por el conjunto de su obra literaria. Se dice habitualmente que es el "Premio Nobel de Literatura en español", pues no está dirigido solo a escritores españoles, sino también a autores de otros países en los que se habla español que hayan desarrollado toda su obra o la mayoría de ella en esta lengua. De todos los reconocimientos literarios que se convocan en España, sin duda es el más prestigioso, aunque no sea el mejor dotado económicamente. Se instituyó en 1976 y lo entrega anualmente el rey de España en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá cada 23 de abril, aniversario del fallecimiento de Cervantes. En esta conferencia, el profesor Fernando Galván presentará sus características principales, el casi medio centenar de escritores que lo han obtenido (veinticinco españoles y veinticuatro hispanoamericanos), y la significación cultural, histórica e incluso política que posee.

Fernando Galván es catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de Alcalá, Madrid, donde fue Rector (2010-2018) y actualmente es Rector Emérito. Su extensa y distinguida carrera docente e investigadora cubre la ficción inglesa, los estudios medievales y renacentistas, la traducción literaria, así como los estudios literarios y culturales comparados. Presidió la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (1996-2002) y la European Society for the Study of English (2007-2013). Es miembro correspondiente de The English Association del Reino Unido; miembro honorario de la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM, México; Comendador de la Orden de Bernardo O'Higgins de Chile; y Oficial honorario de la Order of the British Empire, concedida en 2018 por la Reina Isabel II gracias a su contribución a las relaciones educativas entre el Reino Unido y España.