El presidente de BBVA visita a emprendedores de FMBBVA en Perú y entrega becas a jóvenes de bajos recursos en Colombia

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha visitado a los emprendedores de Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) en Perú y ha participado en la entrega de las becas 'Transformando Realidades' en Colombia, una iniciativa de BBVA Colombia y Bancamía, entidad de la FMBBVA, para ayudar a los hijos de emprendedores a estudiar una carrera universitaria.

Según ha informado la Fundación en un comunicado recogido por Europa Press, los 2,7 millones de emprendedores y emprendedoras atendidos por la FMBBVA en cinco países de Latinoamérica luchan por un futuro mejor para sus hijos. El 59% de estos emprendedores son mujeres y un 35% tiene una formación básica, que en Colombia llega al 43%.

De cada 10 emprendedores atendidos por la fundación que salen de la pobreza, siete son mujeres por lo que la institución defiende que invertir en ellas contribuye no solo a cerrar la brecha de género, sino también a reducir la pobreza. Como ha destacado Torres Vila, "es una condición indispensable, si queremos alcanzar un desarrollo económico y social, verdaderamente sostenible e inclusivo, para todos".

Los datos más recientes de la OCDE señalan que la FMBBVA es la primera fundación privada en contribución al desarrollo en la región y la primera del mundo en aportación a la igualdad de género. FMBBVA atiende a más de 725.000 personas, a través de su entidad, Financiera Confianza, de ellos, el 53% son mujeres.

En el caso de Perú, Torres Vila se ha reunido con cuatro emprendedores que han compartido sus proyectos con él, quien ha dicho que conocer de primera mano a estas personas "es una lección de vida", porque son capaces de salir adelante en entornos muy complejos, especialmente en tiempos de pandemia, y "merecen tener una oportunidad y que apostemos por ellos", ha subrayado.

Isabel Rivero Ortiz y María del Carmen Trejo son dos de las emprendedoras que han podido compartir con Carlos Torres Vila sus sueños e ilusiones. Isabel es profesora de primaria y también tiene un negocio de confección de manualidades, ingresos que le han permitido acondicionar un aula en casa para dar clases virtuales. Para ella es un sueño cumplido poder pagarle sus estudios en un colegio privado.

María del Carmen, a sus 55 años, tampoco se cansa de soñar con su progreso y el de su familia. Con su negocio de anticuchos (brocheta de origen peruano) ha conseguido dar al menor de sus hijos la educación que no tuvieron los mayores. "Ahora está estudiando negocios internacionales", asegura.

"Mi hijo siempre me dijo que abriera mi local y yo le decía que no, que vendiendo como ambulante ganaba más dinero. Pero la pandemia me obligó y aquí estoy, muy contenta y agradecida, porque mi negocio está creciendo", ha contado a Carlos Torres Vila durante su visita.

El presidente de BBVA ha conocido también a Iris Eliana Salazar Saavedra, una joven de 22 años que se dedica a la venta de productos de belleza y da clases particulares de inglés. "Lo que sea necesario para salir adelante", ha dicho esta emprendedora. Su meta es terminar su carrera como profesora de inglés y tener un local para su negocio.

Wilder Osorio es también emprendedor. Migró a Lima desde su ciudad natal a los 16 años para trabajar como operario en una fábrica de confecciones. Ahora, a los 27, tiene su propia empresa y da trabajo a ocho personas.

BECAS 'TRANSFORMANDO REALIDADES'

Después de esta visita, el presidente de BBVA participó en Colombia en la entrega de las becas 'Transformando Realidades', que ayudarán a cinco jóvenes, hijos de emprendedores de la FMBBVA, a lograr su sueño de estudiar una carrera universitaria.

Para Carlos Torres Vila, la educación es "la clave en el avance de las personas y en el desarrollo de la sociedad. Es un motor de crecimiento, una puerta a las oportunidades y una fuerza, quizá la más importante, para corregir las desigualdades".

Sebastián Carreño Pinzón, hijo de la emprendedora Yamile Pinzón, viuda, y madre de dos adolescentes, tenía que recorrer diariamente caminos de tierra durante más de una hora para ir al colegio desde la zona rural en la vive con su madre y hermanos, en una pequeña finca en la que cultivan cacao. Ahora estudiará Ingeniería Agrónoma. Junto a él, otros cuatro jóvenes más recibieron este reconocimiento, que cubre el coste académico durante el tiempo que dure la carrera y un extra para su manutención mensual, además de un ordenador como herramienta de apoyo.

El resto de becados son Mario Alexander Naicipa Díaz, de Bogotá, quien quedó en segundo lugar, hijo de la emprendedora Luz Nelly Díaz Torres, de 55 años de edad, que trabaja como maquilladora y vende productos de belleza. Para Mario, tras superar un cáncer, esta beca supone la segunda oportunidad que le ha dado la vida para cumplir su sueño: estudiar Dirección y Producción de Cine y Televisión, y poder contar su historia.

El tercer lugar fue para Belkis Xiomara Correa Vega, de Cúcuta, donde vive con su madre, Blanca Yaneth, microemprendedora dedicada a la venta de tamales y helados, y productos por catálogo. La joven quiere estudiar Pedagogía Infantil porque desea "con amor, enseñar a los niños para que crezcan felices y no pasen tantas dificultades como las que me tocaron a mí en mi hogar".

También Ángela Karina Sánchez Alfonso quiere ser pedagoga. Tiene cinco hermanos y es hija de Adolfo Sánchez, dueño de un taller de soldadura. Para este emprendedor colombiano, su mayor deseo es que su hija pueda estudiar lo que más le gusta y verla convertida en una profesional.

Por último, Luisa Fernanda Bautista Reyes, de la zona rural de Ráquira, quien se inclina por las Ciencias de la Salud. Es hija de Blanca Reyes, artesana desde hace 17 años, madre de cuatro hijos, uno de ellos con necesidades especiales, lo que motiva a esta joven a prepararse más para contribuir a su cuidado.

Como ha señalado Carlos Torres Vila durante su intervención, "no hay mejor herencia para nuestros hijos que la educación".