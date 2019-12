El presidente de Costa Rica, primer país con mix energético neutro: "Nuestro papel es demostrar que sí se puede"

Publicado 02/12/2019 20:31:49 CET

Carlos Alvarado pide persuadir a los "escépticos" porque la lucha contra el cambio climático es una "ruta éticamente necesaria"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, considera que una de las misiones de su país, cuyo "compromiso" en la lucha contra el cambio climático es "absoluto" es "demostrar con hechos que sí se puede" alcanzar los hitos necesarios para afrontar la emergencia climática.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su visita a España para participar en la ceremonia de inauguración de la XXV Conferencia de las Partes de Cambio Climático de la ONU que ha comenzado este lunes en Madrid, Alvarado ha reiterado su "compromiso absoluto" en la lucha frente a la "crisis climática".

En ese contexto, ha explicado que el pasado mes de febrero el país presentó un plan de descarbonización basado en diez pilares con "metas ambiciosas" que apuestan por alcanzar la neutralidad climática en 2050 y ha destacado que el país centroamericano es el primero en contar con un mix energético ya 99 por ciento neutro en carbono.

Así, en los nuevos pasos para avanzar para alcanzar su objetivo ha añadido que parte del plan costarricense pasa por electrificar "rápidamente" el transporte público y en apostar por una red de ferrocarril eléctrico urbano y otra para mercancías, al tiempo que quiere lograr una producción agropecuaria resiliente y adaptada al cambio climático.

Alvarado, que ha precisado que los principales efectos del cambio climático en Costa Rica se observan en forma de inundaciones, que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables que viven en los márgenes de los ríos, y en forma de sequía, que perjudica a los productores agropecuarios, un sector muy importante para la economía de este pequeño país.

"Si pensamos en el crecimiento de los océanos, podemos ver ciudades emblemáticas del país, como Puntarenas o Limón, cubiertas por el mar. Por eso es tan importante y lo vemos en nuestro país pero también lo vemos en otros rincones del mundo", ha comentado.

En ese sentido, ha explicado que en materia de adaptación Costa Rica lanzó en mayo de 2015 el primer programa 'NAMA Café', una variedad de café adaptada al cambio climático y que ya supone una cuarta parte de la producción cafetalera del país.

Así, ha destacado que el plan de Costa Rica es que "toda su producción" sea descarbonizada antes de 2050 porque "es lo correcto, porque es una manera de reducir costes y porque es una forma de ganar competitividad internacional".

En la actualidad importa petróleo pero con ese plan el país sería "generador de energía", pero más allá de eso, el presidente costarricense ha subrayado que quiere dar además de calidad un valor agregado a sus productos, al ser neutros en carbono, lo que puede conllevar también una forma de mejorar los precios de producción.

De hecho, ha insistido en que esto permite, por ejemplo que el precio del café de Costa Rica se mayor que el precio de mercado "por calidad" y porque buena parte de la producción está "adaptada al cambio climático".

LA POBLACIÓN ES "ENTUSIASTA" CON LOS CAMBIOS

Respecto a la incidencia de la ambición climática en la población y en como la sociedad del país pueda reaccionar ante los cambios, Alvarado, que observa "con atención y preocupación" la situación en otros países de América Latina, asegura que una parte "mayoritaria" de la población es "entusiasta" con todos los cambios ya que afectan "no solo al cambio climático sino también a su propia vida".

El presidente tico --como se conoce a los costarricenses-- garantiza a los costarricenses que "tendrán un transporte más ágil, con menos atascos (embotellamientos), un aire más puro y verán una reducción de los costes".

En este contexto, ha asegurado que buena parte de los costarricenses, sobre todo los más jóvenes "apoyan y de forma entusiasta" los cambios necesarios. No obstante, admite que también en su país "como en todo el planeta" hay una parte que es "escéptica" sobre estos cambios.

Alvarado cree necesario "persuadirlos cada vez más" no solo porque la lucha contra el cambio climático es una "ruta éticamente necesaria" sino que considera que si no se acometen esos cambios no se podrán alcanzar metas como la agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y se podría correr el riesgo de llegar a un "punto de no retorno donde la discusión será otra".

En ese contexto, asegura que "el papel de Costa Rica en la historia" es ser ambiciosos y demostrar con hechos que "sí se puede", tal y como lo ha hecho en el pasado. "Lo que algunos dicen que es imposible, ya un país --Costa Rica-- lo hizo", ha defendido Alvarado que entre los logros ha citado el reto logrado de tener una matriz eléctrica cien por cien renovable o la recuperación de la cobertura boscosa tras años de deforestación.

"Como líderes, lo que nos toca es abordar el reto enfrente y no rehusarlo", ha apostillado Alvarado, sin miedo a los riesgos de revueltas sociales que, como en otros países de América Latina puedan suceder.

Finalmente, ha valorado que hablar de cambio climático tiene que ver con un nuevo modelo de desarrollo inclusivo, de un modelo económico de cambio climático.

"Estamos hablando de nuevas tecnologías, de nuevos empleos, de más educación, de igualdad entre hombres y mujeres y de priorizar la vida humana y la del planeta por muchos años, décadas y generaciones más", ha detallado el joven presidente de 39 años de edad, que ve que cambio climático y eliminar la pobreza es "todo parte de una misma agenda, sensible a los derechos humanos, la igualdad y el género para garantizar el éxito".