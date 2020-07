El presidente de Perú pide perdón por no atender a una mujer que le pedía ayuda para su marido, enfermo de COVID-19

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha pedido perdón por no pararse a escuchar a una mujer que le imploró ayuda para su marido, que estaba enfermo de coronavirus y finalmente ha muerto.

El incidente se produjo el domingo, durante la visita de Vizcarra a Arequipa. Una mujer, Celia Capira, persiguió al convoy con el que el mandatario peruano regresaba a Lima mientras gritaba pidiéndole ayuda.

"Señor presidente, tiene que ir a la carpa. ¿Por qué no le dejan ir?, ¡piensen en sus familias!", dijo Capira mientras corría por la carretera con mascarilla y una careta protectora, según informa 'Peru21'.

Capira se quejó de que "mucha gente se está contagiando" sin que estén recibiendo "apoyo" del Gobierno. "Yo tengo a mi esposo mal (...) Va a pasar lo mismo, todos tenemos familia", esgrimió. "El presidente es malo (...) ¿Por qué son malos?", lamentó.

Interrogado sobre Capira en su comparecencia del miércoles, Vizcarra se mostró arrepentido. "Le pido disculpas por no haberla escuchado", declaró, explicando que no pudo oír los gritos de la mujer "ante el caos y el tumulto". "¿Cómo no escucharla si eso es parte de mi forma de ser?", planteó.

La intención de Capira era que Vizcarra viera las precarias condiciones en las que están los pacientes de coronavirus en Arequipa. Finalmente, su marido, Adolfo Mamani Tacuri, de 57 años, murió el miércoles en una carpa instalada frente al Hospital Honorio Delgado.