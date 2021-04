El profesor de la CEU UCH Salvatore Sauro, en el ranking de Standford de los investigadores más influyentes

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia Salvatore Sauro ha sido incluido en la última edición del 'Ranking of the world scientists: world's top 2% scientists', que elabora la Universidad de Standford, en Estados Unidos.

Este ranking, que ha sido publicado en la revista 'PLoS Biology' es el resultado estadístico de la combinación de diversos indicadores de calidad investigadora, con el que se selecciona al 2% de todos los científicos del mundo, por ser los más citados e influyentes en sus respectivos ámbitos de conocimiento, destaca la institución académica en un comunicado.

Las investigaciones del profesor de la CEU UCH Salvatore Sauro son punteras a nivel internacional en la innovación en biomateriales dentales. Sus resultados en las distintas dimensiones que evalúa el 'World's top 2% scientists' lo sitúan entre los mejores investigadores españoles del ámbito de la Odontología incluidos en el ranking.

En conjunto, este ranking selecciona solo a los investigadores más influyentes del mundo en varios campos, que representan el 2% de los casi 7 millones de científicos en activo de todo el mundo. Entre los indicadores evaluados para esta selección se emplea el número de publicaciones indexadas en la base de datos Scopus de Elsevier, las citas recibidas, o el índice h de cada investigador.

INNOVACIÓN EN BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS

El profesor Sauro es actualmente presidente de la asociación internacional de investigadores en materiales dentales, integrada en la International Association of Dental Research (IADR). Es además el único español en este Grupo de Materiales Dentales, el más antiguo y prestigioso de la IADR, fundado en 1939.

Junto a su actividad docente en el grado de Odontología y en el Grado bilingüe de Dentistry, el profesor Salvatore Sauro lidera en la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH el Grupo de Investigación sobre Biomateriales Dentales, en busca de aquellos que posean una mayor durabilidad y resistencia y, además, aporten capacidad terapéutica y de regeneración de los tejidos dentales frente a procesos de degradación, como la desmineralización o la caries.

En este ámbito, el profesor Sauro ha publicado más de un centenar de artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto, en colaboración con investigadores de universidades de todo el mundo, especialmente de USA, Reino Unido, Italia, Brasil y Rusia.

Es profesor honorario en la Dental School de la University of Hong Kong, profesor agregado honorario del King's College London Dental Institute y profesor visitante de la prestigiosa Sechenov University of Medicine, en la Dental School of Moscow. Una intensa labor investigadora de primer nivel, que le ha llevado a formar parte del 2% de los investigadores más influyentes del mundo, según el ranking de la Universidad de Standford.