PSOE dice que prohibir el vuelo de aviones militares a Irán es "coherente" con el 'No a la guerra' y ve "perdido" al PP

La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, ha defendido este lunes que la decisión del Gobierno de cerrar el espacio aéreo español a los aviones militares implicados en la guerra de Oriente Próximo es una medida "coherente" con la posición del Gobierno en contra de la intervención de Estados Unidos e Israel contra Irán. Asimismo, ha criticado la decisión de Israel de prohibir al patriarca latino oficiar misa el Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén.

"Vamos a llevar hasta las últimas consecuencias el no a una guerra que es injusta, ilegal y va contra el orden internacional", ha sentenciado la dirigente socialista desde la sede socialista de Ferraz en respuesta a las críticas que el PP ha dedicado a la decisión del Gobierno.

En concreto, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha calificado de "improvisado" este nuevo paso dado por el Ejecutivo --que ya prohibió a Estados Unidos el uso de la bases de Rota y Morón para operaciones relacionadas con esta guerra-- y se ha quejado de que Sánchez no informase de este asunto durante su comparecencia el pasado miércoles ante el Pleno del Congreso.

NI APOYAN LAS AYUDAS

Enma López ha replicado que no le producen ninguna sorpresa las críticas del primer partido de la oposición porque siempre censura todo lo que hace el Gobierno y ni siquiera fue capaz de apoyar el decreto de ayudas fiscales que buscan atajar los efectos económicos de la guerra.

"El PP está muy perdido, debería centrarse más en su utilidad para este país porque ahora mismo son inútiles para España y da la sensación de que están más con la guerra que con las ayudas", ha resumido.

También se ha referido al hecho de que Israel prohibiera al patriarca latino oficiar misa el Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén alegando razones de seguridad y lo ha hecho para destacar que al final Benjamin Netanyahu "se ha quedado tan solo en esta decisión que ha tenido que rectificar".

Tras subrayar que ni siquiera Estados Unidos secundó al Gobierno israelí, la portavoz de la Ejecutiva Federal ha recalcado el respeto del PSOE por la libertad religiosa y de confesión. "Ese respeto y esa pluralidad nos hace mejores como sociedad y cualquier impedimento a la libertad de culto es un atentado que no se puede consentir", ha apostillado, en línea con la posición marcada por Sánchez, quien acusó a Netanyahu "atacar la libertad religiosa" por impedir esa misa.

NO ES ELECTORALISMO SINO COHERENCIA

El PP también ha criticado al Gobierno por este tema a través de su portavoz en el Senado. "Tenemos un presidente del Gobierno que no felicita la Navidad, sí felicita el Ramadán", ha dicho, para añadir que Sánchez con su mensaje en redes sociales sobre la misa del Domingo de Ramos estaba "buscando la redención porque la semana de Pascua, con el desfile de Ábalos y de todos los demás en los juzgados se le va a convertir en una semana de penitencia". García

Preguntada al respecto, la portavoz socialista ha remarcado que la posición del presidente y su partido no es "electoralista". "No le pasamos la mano por el lomo a nadie, es coherencia con la libertad de culto, el respeto a todos los cristianos es fundamental y el PP tiene que hacer tirabuzones con carpado hacia atrás para estar en contra de lo que hace el presidente Sánchez", ha concluido López.