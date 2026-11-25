SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles la resolución por la que la Xunta amplía en 280.000 euros las ayudas de apoyo a las personas gallegas residentes en Venezuela para paliar la situación de necesidad derivada de la pérdida temporal o definitiva de las condiciones de habitabilidad de la residencia habitual a consecuencia de los terremotos del 24 de junio.

El incremento de crédito responde al volumen de solicitudes recibidas. Así, debido a la existencia de crédito disponible procedente de remanentes de otras convocatorias que se puede aplicar a incrementar el importe del crédito inicialmente previsto, la Xunta ve necesario ampliar el importe establecido inicialmente.

De esta forma, el crédito sube hasta los 780.000 euros al añadir 280.000 a la cuantía inicial de 500.000 euros con el fin de atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos.

En concreto, estas aportaciones --con plazo de solicitudes abierto hasta el 1 de diciembre de 2026-- tienen como finalidad paliar la situación de necesidad derivada de la pérdida temporal o definitiva de las condiciones de habitabilidad de la residencia habitual de los gallegos afectados por los terremotos de junio.

La resolución establece que esta ampliación presupuestaria no supondrá la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo del plazo máximo para resolverlas.