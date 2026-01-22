Publicada la orden del programa Escolas Abertas para la formación de 80 docentes de entidades gallegas en el exterior

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría Xeral da Emigración ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución para la convocatoria del programa Escolas Abertas 2026, encaminado a la promoción de la formación de 80 docentes de entidades gallegas en el exterior que "atienden a más de 5.000 personas".

Tal y como ha informado la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración en un comunicado, el plazo de solicitudes será de un mes y los cursos se desarrollarán durante el mes de julio, contemplando, entre otras cosas, talleres especializados en gaita tradicional gallega, canto popular y pandereta, confección de traje tradicional y cocina gallega.

Asimismo, la administración ha subrayado que la Secretaría Xeral da Emigración se hará cargo de la organización de estas formaciones, así como del coste de estancia, material didáctico y de los viajes de ida y vuelta de los participantes.

Según ha señalado, el programa permite "expandir la cultura, tradiciones e idiosincrasia gallegas por todo el mundo" a través de la "convivencia y estancia" del profesorado, convirtiendo, a la vez, al alumnado en "formadores en los lugares de los que proceden".

En esta línea, la administración ha destacado la importancia de "seguir impulsando la difusión de la cultura gallega" y ha recalcado el rol de las entidades gallegas del exterior para "mantener vivas las raíces de los emigrantes y de sus descendientes con su tierra de origen".