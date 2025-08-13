QUÉ PUEDE HACER EL VIAJERO ANTE CANCELACIONES Y RETRASOS SEGÚN UNA EXPERTA LEGAL

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del verano y el incremento de viajeros, no es raro que surjan dificultades como retrasos de vuelos, cancelaciones inesperadas, pérdidas de equipaje o incumplimientos en servicios turísticos. En este escenario, resulta fundamental que los viajeros españoles conozcan sus derechos y los procedimientos correctos para reclamar ante estas situaciones. La abogada experta en derecho civil, Isabel Luaces, destaca que “el consumidor tiene más fuerza de la que imagina; conocer los cauces legales multiplica las probabilidades de éxito frente a una reclamación.”

Incidencias habituales y el respaldo legal vigente

Las problemáticas más frecuentes que afectan a los turistas incluyen retrasos o cancelaciones de vuelos y trenes, overbooking, problemas con reservas de hospedaje, servicios no conforme a lo contratado, y pérdida o daño de equipaje. Todo ello está regulado por normativa nacional y europea, como el Reglamento (CE) 261/2004 sobre derechos de los pasajeros aéreos y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Recientemente, los 27 estados miembros de la UE se han reunido para tomar una decisión respecto a la planteada propuesta de modificación del reglamento 261/2004 sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos, lo que traerá modificaciones en la ley.

Desde su experiencia profesional, Isabel Luaces señala que “el viajero debe saber que tiene derecho a información, asistencia, reembolso o transporte alternativo, además de una posible indemnización económica. Muchas veces, el problema es la desinformación: nadie reclama lo que desconoce que le corresponde.” Este desconocimiento puede suponer una pérdida importante para el usuario.

Pasos a seguir ante retrasos o cancelaciones de vuelos

Si un vuelo sufre un retraso igual o superior a dos horas o es cancelado, la aerolínea está obligada a ofrecer asistencia, que puede incluir comidas, llamadas telefónicas o alojamiento en caso necesario. Además, debe proporcionar información escrita sobre los derechos de los pasajeros. Si el retraso supera las tres horas, el usuario puede solicitar una indemnización que varía entre 250 y 600 euros, dependiendo de la distancia, salvo que el retraso se deba a circunstancias extraordinarias.

Ante una cancelación, el viajero puede elegir entre el reembolso íntegro o la opción de transporte alternativo para alcanzar su destino, además de reclamar gastos derivados adicionales. Luaces recomienda: “siempre solicitar a la compañía el parte de incidencia por escrito y guardar todos los recibos. Las reclamaciones bien documentadas tienen muchas más posibilidades de prosperar, como he comprobado en mi práctica profesional.” Este consejo es clave para fortalecer cualquier reclamación.

Problemas en alojamiento y excursiones: reclamaciones efectivas

En el caso de dificultades en hoteles, como discrepancias en la reserva, servicios no disponibles, condiciones de insalubridad o cobros indebidos, el primer paso es presentar una queja formal en el establecimiento solicitando la hoja oficial de reclamaciones. Si la respuesta no satisface, el siguiente nivel es acudir a la autoridad autonómica de consumo o, si corresponde, a la agencia organizadora de viajes combinados.

La abogada explica cómo funciona la responsabilidad en estos casos: “En viajes combinados, la responsabilidad de garantizar el conjunto de servicios recae en la agencia, que debe proporcionar soluciones inmediatas. Si no se resuelve, la vía judicial sigue siendo una opción, y la mediación especializada puede ahorrar tiempo y costes.” Este enfoque evita que el viajero quede desamparado frente a situaciones complicadas.

Transporte terrestre y otros servicios turísticos

En el ámbito del transporte terrestre, tanto trenes como autobuses interurbanos contemplan compensaciones automáticas por retrasos o cancelaciones importantes, así como la obligación de prestar asistencia básica a los afectados. Además, el viajero puede reclamar por daños o pérdidas de equipaje y exigir indemnización por incumplimientos contractuales.

Luaces añade un aspecto crucial para todos los viajeros: “Transporte, alojamiento y paquetes turísticos están sujetos a obligaciones de calidad y seguridad. Ignorar o minimizar un problema perjudica a todos los viajeros, porque lo que no se reclama pasa inadvertido para la Administración.” Su experiencia demuestra que solo la reclamación activa hace que los estándares mejoren.

Procedimiento para reclamar y consejos prácticos

Para obtener resultados positivos en una reclamación, es fundamental seguir un proceso ordenado:

Primero, reclamar directamente ante la empresa o establecimiento, solicitando la hoja de reclamaciones y detallando el problema con fechas y documentos de respaldo.

Si la respuesta es insatisfactoria, acudir a la autoridad autonómica de consumo correspondiente o, en casos internacionales, al Centro Europeo del Consumidor.

Para reclamos con cuantías elevadas o daños significativos, la mediación es una excelente herramienta previa a la vía judicial.

Es importante respetar los plazos legales en cada caso.

El email suele ser la mejor prueba; el teléfono, en cambio, raras veces deja rastro útil para reclamar. Este detalle, sencillo pero determinante, puede marcar la diferencia en el desenlace de cualquier procedimiento.

La importancia de conocer y defender tus derechos

Conocer y ejercer los derechos como consumidor no solo puede suponer una compensación económica justa, sino que contribuye a elevar la calidad del sector para todos. Las asociaciones de consumidores y los Colegios de Abogados ponen a disposición servicios de orientación gratuitos, y existen plataformas europeas que facilitan las reclamaciones transfronterizas.