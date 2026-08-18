Un adolescente de 14 años muere ahogado en una cala entre Amadores y Puerto Rico (Gran Canaria)

Actuación del Helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) - CEDIDO POR 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un adolescente de 14 años ha muerto ahogado sobre las 14.30 horas de este martes en una cala ubicada entre las playas de Amadores y Puerto Rico, dentro del municipio de Mogán (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, fueron varias las llamadas que alertaron de que había una persona en apuros en el mar, por lo que se activó al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), a Salvamento Marítimo, al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y a Protección Civil.

El chico fue localizado bajo el agua, la dotación del helicóptero del GES le recuperó y trasladó hasta la helisuperficie de Amadores, donde el Servicio de Urgencias Canario (SUC) tan sólo pudo confirmar el fallecimiento del menor.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y efectivos de la Policía Local colaboraron en el dispositivo desplegado.