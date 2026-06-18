Helicóptero medicalizado del SUC - CEDIDO POR 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una bañista de 70 años ha resultado afectada grave al sufrir un ahogamiento sobre las 08.00 horas de este jueves en la Playa de Puerto Rico (Gran Canaria), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Fue una llamada la que alertó de que habían sacado del agua a una mujer inconsciente, por lo que acudió al lugar el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal la estabilizó y trasladó hasta el Centro de Salud de Maspalomas para su evacuación en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó con signos de ahogamiento grave.

Por su parte, efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria aseguraron la zona del aparcamiento del centro de salud para la toma del helicóptero, mientras que Guardia Civil y Policía Local se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.