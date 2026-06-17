El Real Sporting de Gijón reconoce a la fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain

La Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain - CEDIDA

GIJÓN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain ha sido distinguida con el premio al Mejor Evento del Año por el Real Sporting de Gijón, un reconocimiento que pone en valor su capacidad para impulsar iniciativas de alto impacto social, cultural y educativo. Este galardón adquiere un significado especialmente relevante al enmarcarse en la reciente visita de Mariel Hemingway a Gijón, una cita promovida por la fundación para situar la salud mental, el bienestar emocional y la educación en el centro de la conversación pública.

La presencia de Mariel Hemingway en Asturias representó una oportunidad extraordinaria para abrir un diálogo sereno, humano y necesario sobre uno de los grandes retos de nuestro tiempo: el cuidado de la salud mental. La actriz, autora y conferenciante internacional participó en una agenda desarrollada en Gijón, con un acto principal en el entorno del Real Sporting Club y un encuentro posterior con estudiantes, reforzando así la vocación pedagógica y transformadora de la iniciativa.

Este reconocimiento al Mejor Evento del Año subraya no solo la relevancia del formato y la proyección pública de la convocatoria, sino también la solidez de una propuesta que conecta voces internacionales, instituciones y nuevas generaciones en torno a causas de profundo interés social. En ese contexto, la visita de Hemingway consolidó una apuesta decidida por promover una cultura del cuidado, la escucha y la responsabilidad compartida en torno al bienestar emocional.

La Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain, ha querido expresar su agradecimiento por el respaldo recibido en Asturias y, de manera especial, por la implicación del club gijonés en esta iniciativa. “La presencia de Mariel Hemingway en Asturias representa una oportunidad extraordinaria para abrir una conversación honesta, valiente y necesaria sobre la salud mental. Quiero agradecer especialmente al Real Sporting de Gijón su hospitalidad y su disposición para acoger este encuentro, y a Mariel su cercanía, su humanidad y su compromiso con una causa que hoy nos concierne a todos”, señaló con motivo de esta visita.

La vinculación de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain con Asturias no es puntual, sino el reflejo de una relación construida a través de proyectos con vocación de permanencia. La entidad ya ha promovido en el Principado acciones formativas y sociales junto a la Fundación Real Sporting–Marea Rojiblanca, entre ellas un programa pionero para acercar los derechos humanos a estudiantes asturianos a través del deporte, la inclusión y la metodología educativa Speak Truth to Power.

Desde esta perspectiva, el premio recibido refuerza el posicionamiento de la fundación como una institución capaz de generar impacto real en los territorios en los que trabaja, tejiendo alianzas con actores locales de referencia y desarrollando proyectos con una clara dimensión social. Asturias se consolida así como un enclave especialmente significativo dentro de esa misión, por la sensibilidad de sus instituciones, la implicación de sus agentes sociales y la acogida de iniciativas orientadas a la dignidad humana, la educación y el bienestar colectivo.