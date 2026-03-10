La Reina Letizia conoce en El Ejido (Almería) la investigación aplicada a la agricultura intensiva mediterránea

La Reina Letizia durante la visita a los invernaderos por el 50 aniversario de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas. A 10 de marzo de 2026 en El Elejido, Almería (Andalucía, España). La Reina Letizia ha visitado la Estación Experimental Cajama - Marian León - Europa Press

EL EJIDO (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

La Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas', en El Ejido (Almería), ha vuelto a situarse este martes en el centro del mapa de la innovación agrícola con la visita de la Reina Letizia, quien ha recorrido las instalaciones de este centro tecnológico que celebró el pasado año su 50º aniversario como referente en investigación aplicada a la agricultura intensiva mediterránea.

Entre invernaderos experimentales, laboratorios y parcelas de ensayo, la jornada ha servido para mostrar a la monarca el trabajo que desde 1975 se desarrolla en este enclave y que, para muchos técnicos y agricultores, explica buena parte de la evolución del modelo agrícola almeriense.

El presidente del Grupo Cajamar, Eduardo Baamonde, ha aprovechado la visita para poner en contexto la trayectoria de la estación experimental. Según ha señalado, la historia de 'Las Palmerillas' "corre en paralelo a la del propio sector hortofrutícola almeriense", un proceso que "algunos llaman el milagro de Almería", pero que responde a décadas de "trabajo, esfuerzo e ilusión".

El dirigente ha destacado el interés mostrado por la Reina durante el recorrido por las instalaciones, en el que ha prestado especial atención a cuestiones vinculadas al control biológico, la economía circular y la agricultura ecológica.

"Venía perfectamente preparada", ha apuntado Baamonde, quien ha añadido que Doña Letizia ha mostrado también su asombro por el nivel tecnológico presente en la estación experimental.

La visita ha arrancado con una presentación institucional en la que se ha proyectado un vídeo sobre la trayectoria de 'Las Palmerillas', antes de que los responsables del centro detallaran sus principales líneas de trabajo.

Este centro, que desde hace cinco décadas funciona como laboratorio de ensayo para el sector hortícola, ensaya nuevas variedades, sistemas de cultivo y tecnologías que posteriormente se transfieren al sector agrícola.

A partir de esta introducción, la Reina ha iniciado el recorrido por el laboratorio de biotecnología, donde los investigadores del centro le han explicado algunos de los proyectos vinculados al desarrollo de bioestimulantes y bioproductos, entre ellos los obtenidos a partir de algas, así como distintas investigaciones relacionadas con la alimentación saludable.

La visita ha continuado en los invernaderos experimentales que reproducen diferentes condiciones de cultivo. En el invernadero número 22, dedicado al tomate, los investigadores han expuesto los avances relacionados con el manejo saludable del suelo, el control biológico de plagas y el uso eficiente del agua y de los fertilizantes, además de los procesos de robotización aplicados al cultivo.

En el invernadero número 21, con diferentes hortalizas, se han mostrado los efectos que puede tener la mejora de determinadas condiciones ambientales en el desarrollo de los cultivos, mientras que en otra de las estructuras experimentales la Reina ha podido conocer innovaciones en la optimización de los invernaderos, como una estructura fabricada con fibra de vidrio, así como técnicas de manejo ecológico que se aplican en la agricultura intensiva.

El recorrido ha finalizado en un invernadero de berenjenas, donde los técnicos han explicado el papel del enarenado como sistema tradicional de cultivo, junto al empleo de trampas digitales para el control biológico de plagas y la utilización de sistemas de digitalización de datos agrícolas para mejorar la gestión de las explotaciones.

Los responsables del centro han explicado que algunos de los ensayos actualmente en marcha se centran en la valorización de subproductos agrícolas, el uso de microorganismos con aplicaciones en alimentación, farmacia o estética, así como el diseño de nuevos envases biofuncionales para alimentos saludables y de "alto valor añadido".

Más allá de la innovación tecnológica, la visita también ha puesto de relieve la dimensión social de la agricultura almeriense, que ha permitido "encontrar trabajo a personas con dificultades, dotándoles de una cualificación profesional agrícola", según ha señalado Casa Real en una nota.

FORMACIÓN E INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN ALMERÍA TIERRA ABIERTA

La visita de la Reina ha concluido con un encuentro con participantes en programas impulsados por la Fundación Almería Tierra Abierta, una iniciativa que trabaja para mejorar la integración social y laboral de las personas migrantes en la provincia.

La portavoz de la fundación, Beatriz González Martín, ha explicado a los medios que el objetivo de la entidad es mejorar la vida de las personas inmigrantes que residen en Almería y aprovechar la diversidad "como un activo positivo para la sociedad".

La organización impulsa distintos proyectos formativos dirigidos a facilitar la inserción laboral de estas personas, con cursos relacionados con la agricultura, la hostelería o el aprendizaje del español. Según ha señalado González Martín, muchas de las personas que ya trabajan en el campo necesitan seguir formándose para mejorar sus oportunidades.

La fundación busca además fomentar la colaboración entre empresas, administraciones y entidades sociales para generar oportunidades reales en el territorio. "Para nosotros es muy importante que todas las personas que viven aquí puedan formar parte de la comunidad y desarrollar su proyecto de vida", ha indicado su portavoz.

En este sentido, los responsables del programa han destacado que una de las mayores satisfacciones del proyecto consiste en comprobar cómo los participantes aprovechan la formación recibida para abrir nuevas oportunidades laborales y mejorar su integración en la sociedad almeriense.