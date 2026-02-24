La Reina Letizia preside este martes el acto central del Tour del Talento en Huesca y visita la Fundación Ibercaja

Archivo - Palacio de Villahermosa, en Huesca - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia preside este martes, 24 de febrero, el Congresfest, acto central del Tour del Talento 2026 en Huesca. Además, visitará el Palacio Villahermosa, sede de la Fundación Ibercaja, en el marco del 150 aniversario de la entidad.

Los actos de esta segunda parada del Tour del talento 2026, que han comenzado este lunes, 23 de febrero, y se extenderán hasta el 27 de febrero, están organizados por la Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de Huesca y la Fundación Ibercaja.

Así, durante esta semana el Tour del talento desplegará más de 60 actividades en diferentes espacios de la ciudad con el objetivo de impulsar el talento joven del territorio, así como potenciar su desarrollo profesional y personal, bajo el lema 'Talento joven en acción'.

El 'Princesa de Girona CongresFest', que tiene lugar este martes entre las 10.00 y las 13.30 horas, persigue activar talento y acercar nuevas formas de aprender, y está dirigido a jóvenes y a docentes. Incluirá charlas inspiradoras, coloquios y música en directo, poniendo el foco en que emprender va mucho más allá de crear empresas y es una actitud ante la vida.

EMPRENDIMIENTO JOVEN

Además, incluye el espacio 'Aragón Joven en Acción', que dará protagonismo a jóvenes aragoneses que han transformado ideas en proyectos reales. Así, de la mano del fundador y CEO de Clidrive, Pablo Fernández, nadador con seis récords Guinness y patrono de la Fundación Princesa de Girona, se presentarán cuatro iniciativas impulsadas en Aragón con vocación de impacto social y transformación del entorno.

Dentro del bloque emprendimiento joven, el encuentro contará además con la participación de la divulgadora científica oscense especializada en robótica y programación, además de finalista del Premio Princesa de Gerona Social 2025 Valeria Corrales, junto a la emprendedora Julieta Rueff, que explicará cómo impulsar proyectos propios desde la curiosidad y la iniciativa.

Otra de las intervenciones destacadas será el mensaje de Inés Bergua, ganadora del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas 2026. La gimnasta oscense compartirá su experiencia como ejemplo de esfuerzo, superación y compromiso con los valores del deporte.

CREAEMPRESA 2026

El evento contará también con la presentación de las finalistas del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, que representan una nueva generación de liderazgo femenino que convierte el conocimiento especializado en soluciones empresariales innovadoras.

Desde la biotecnología aplicada a la economía circular, la transformación de residuos marinos en bioproductos sostenibles, la investigación biomédica para prevenir enfermedades oculares, la internacionalización de la artesanía española a través de la moda sostenible o el desarrollo de inteligencia artificial con impacto social, todas comparten una visión clara: emprender para transformar.

Más allá de la viabilidad económica de sus proyectos, las cinco candidatas coinciden en una apuesta decidida por la innovación con propósito, dando respuesta a algunos de los grandes desafíos sociales, ambientales y tecnológicos de nuestro tiempo desde perfiles altamente cualificados y con vocación global.

Se trata de las emprendedoras Patricia Aymà Maldonado, de Òdena (Barcelona), biotecnóloga y cofundadora y CTO de Benviro, donde desarrolla bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos mediante procesos biotecnológicos; la vallisoletana Beatriz de los Mozos Velasco, fundadora de la marca de moda sostenible Flabelus, con la que ha impulsado la internacionalización de la artesanía española; y Elena Martínez Martínez, de Ourense, oceanógrafa y cofundadora y CTO del Grupo SOS (Soluciones Oceánicas Sostenibles), centrado en transformar residuos marinos en bioproductos sostenibles.

También la palentina Carla Maté Goldar, emprendedora biomédica, CEO y cofundadora de D-Sight, empresa que desarrolla tratamientos neuroprotectores para prevenir la ceguera asociada a enfermedades oculares; y la madrileña Natalia Rodríguez Núñez-Milara, ingeniera de telecomunicación y fundadora de Saturno Labs, laboratorio de innovación en inteligencia artificial orientado a desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social.

VISITA A LA SEDE DE FUNDACIÓN IBERCAJA

Antes de su llegada al Palacio de Congresos de Huesca, la Reina Letizia visitará el Palacio de Villahermosa, sede de la Fundación Ibercaja en la capital oscense, con motivo del 150 aniversario de la entidad, que este año celebra una amplia programación cultural, social y educativa para poner en valor su labor a lo largo de siglo y medio.

En este histórico edificio, símbolo del patrimonio cultural aragonés y espacio activo de actividades formativas y artísticas, la visita incluirá un recorrido por la biblioteca --que conserva piezas históricas instaladas durante más de un siglo-- y permitirá conocer aspectos destacados del compromiso de la Fundación con la promoción del talento joven.

Igualmente, tendrá lugar un breve encuentro con los jóvenes ganadores y el primer finalista del 'Premio de Pintura Joven', un certamen nacional que desde hace más de dos décadas promueve la creación contemporánea y que, con motivo del aniversario, se presenta como una mirada al dinamismo y diversidad de las nuevas generaciones de artistas.