MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

-- 10.30 horas: En Ciudad del Vaticano, el Rey Felipe VI y la reina Letizia acuden a la audiencia con el Papa León XVI; y a las 12.30 horas asisten a la toma de posesión del rey Felipe VI como protocanónigo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Via Liberiana, 27. Roma.

-- 11.00 horas: En Madrid, el Gobierno reconoce a 53 víctimas del Patronato de la Mujer. En el Auditorio Nacional (C/Príncipe de Vergara, 146).

-- 11.30 horas: En Madrid, jornada COSCE-Educación, en la Sala Rosa Sensat en el marco de Madrid es Ciencia. Recinto La Nave (C/ Cifuentes, 5).

-- 11.30 horas: En Madrid, organizaciones europeas y PACMA se concentran frente al Congreso por la protección legal de los perros de caza. Frente al Congreso (Plaza de las Cortes).

-- 12.00 horas: En Madrid, FUHEM presenta el II Informe Ecosocial sobre Calidad de vida en España 2026. En el Ateneo La Maliciosa (C/Peñuelas, 12).

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se reúne con la nueva presidenta de la Alianza SOMMA, Isabel Márquez Pérez, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana 162); y a las 17.15 horas, realiza una visita al Pequeño Instituto de Matemáticas (C/ Nicolás Cabrera, 13-15).

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con estudiantes de Ciencias Políticas de la Universitat Autónoma de Barcelona, en la sede del Ministerio (C/ Marqués del Riscal, 16).

-- 16.45 horas: Presentación del documental Jornaleros, el Mal Patrón, a petición de Sumar. En el Congreso.

-- 18.30 horas: En Miami, la reina Sofía asiste a la presentación de la iniciativa 'America&Spain250'.