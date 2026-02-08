Rey Felipe.- Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

-- 11.00 horas: En Madrid, CC.OO. presenta el informe 'La brecha salarial de género, síntoma de la desigualdad estructural'. En su sede (C/ Fernández de la Hoz 12, 2º planta)

-- 11.00 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI asiste a la entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia. Galería de las Colecciones Reales. En el Palacio Real de Madrid.

-- 11.30 horas: En Mataró (Barcelona), la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa en el acto de presentación de Mataró como capital de la Economía Social. Previamente, mantendrá un encuentro con el exprimer ministro de Italia Enrico Letta. NOTA: A las 11.40 horas, la ministra interviene en un diálogo institucional sobre la Economía Social. A las 14.50 horas, participa en el lanzamiento de la Red de Jóvenes por la Economía Social junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y representantes de CEPES, Talento Para El Futuro, Youth Business Spain y otras organizaciones de juventud y economía social. En Carrer d'Ernest Lluch, 32 (Centro de Congresos TecnoCampus) .

-- 17.00 horas: En Madrid, presentación del cuento solidario 'Susanita Pérez', para ayudar a la investigación del Sarcoma de Ewing. En el Ámbito Cultura de El Corte Inglés de Callao planta 4ª. Plaza del Callao.