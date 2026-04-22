Rey Felipe.- El Rey Felipe VI participa este jueves en La Granja (Segovia) en la reunión del Comité Internacional de Aspen Institute

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI asistirá este jueves a la jornada inaugural de la reunión del Comité Internacional de Aspen Institute (IC Meeting) y CityLab 2026, que se celebrará a las 19.30 horas en el espacio La Farm Studio del Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia.

El acto tendrá lugar en festivo en la Comunidad, ya que se celebra el Día de Castilla y León, y se celebra con motivo del 15º aniversario de Aspen Institute España para lo que se ha programado actividades entre el 23 al 26 de abril de 2026.

La reunión congregará a representantes de los diferentes institutos Aspen del mundo con el objetivo de fortalecer las conexiones entre socios internacionales y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

El programa incluye diversas sesiones de trabajo en espacios emblemáticos como el Palacio Real de La Granja, además de un seminario Aspen desarrollado en el histórico edificio del Centro Guardia de Corps.

Este foro global, organizado por Bloomberg Philanthropies y The Aspen Institute (EE.UU.), destaca "como un espacio relevante para el intercambio de ideas sobre el futuro de las ciudades entre líderes públicos, urbanistas e innovadores de todo el mundo".