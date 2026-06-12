VÍDEO: León XIV abandona Tenerife en el Falcon ofrecido por el Rey tras los problemas técnicos de su vuelo

El Rey Felipe VI y el Papa León XIV durante la celebración de la ceremonia oficial de despedida al Papa León XIV, en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Is - Eloísa Pérez / ACFI - Europa Press

LA LAGUNA (TENERIFE), 12 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El Papa León XIV, y parte de la delegación eclesiástica, ha abandonado la isla de Tenerife en dirección a Roma con unas tres horas de retraso tras los problemas técnicos del avión de la compañía Iberia y a bordo del Falcon que ha sido ofrecido por el Rey Felipe VI.

El monarca, que viajó a la isla expresamente para asistir a la clausura del viaje papal a España, se quedará unas horas más en la isla a la espera de que llegue otro avión, precisan fuentes de Zarzuela a Europa Press. El vuelo está operado por los pilotos del Ala 45, según ha informado el Ministerio de Defensa.

Felipe VI ha acompañado al Papa hasta el avión cruzando toda la pista, junto a los ministros Ángel Víctor Torres y Elma Sáiz, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras salir de un edificio anexo al aeropuerto donde han estado en torno a unos 90 minutos, desde que se detectó un problema técnico en el primer vuelo.

El resto de los pasajeros del primer vuelo, principalmente miembros de la delegación vaticana y periodistas, fueron desembarcados del primer avión y la compañía ha organizado otro vuelo, que parte desde Madrid, con el fin de que puedan volar a Roma este mismo viernes. Al no acompañar al Pontífice, no se producirá la tradicional rueda de prensa en el avión.

El Papa se marcha de Canarias "conmovido" por el "gran afecto" y el "gran corazón católico de España", según ha comentado en el cierre de su homilía en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, instando a "alzar la mirada" y agradeciendo a la sociedad canaria como ha dado una "primera acogida" a la población migrante tras un viaje "expuesto a peligros y violencias inenarrables".

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