VÍDEO: El Rey destaca la "coordinación ejemplar" frente a los incendios: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, acompañados del general jefe de la UME, Francisco Javier Ramos (i); la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2i), la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto - A. Pérez Meca - Europa Press

La Reina pide escuchar "con atención" a los vecinos

VILLAMANTA (MADRID), 26 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El Rey Felipe VI ha destacado el "buen mensaje" que traslada la "coordinación ejemplar" entre administraciones en las labores de extinción de los incendios, resaltando además que "unidos se puede afrontar cualquier riesgo".

Así se ha pronunciado el monarca desde el polideportivo La Chopera, del municipio madrileño de Villamanta, en declaraciones a los medios junto a la Reina Letizia, en las que han trasladado su cariño a las personas evacuadas por las llamas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, han acompañado a los Reyes en la visita.

Felipe VI ha subrayado que Villamanta es "el ejemplo" de los muchos municipios que "apoyan y ayudan" a las personas que han tenido que ser desplazadas de sus pueblos por los incendios, especialmente en la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo.

Los Reyes han mostrado su comprensión y solidaridad con los desplazados, que "lo han pasado muy mal". "Algunos llevan ya cuatro días fuera de sus casas. Algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable", ha indicado Felipe VI, que también ha agradecido el trabajo de todos los servicios de emergencias, que realizan "una labor espectacular, profesional, entregada, sufrida", que hay "que agradecer y alabar".

Dicho esto, el Rey ha resaltado que "la coordinación está siendo ejemplar en todos los sentidos" lo que, según ha trasladado, es "un buen mensaje".

"Cuando vemos que unidos se puede afrontar cualquier riesgo es el mejor mensaje para todos", ha hecho hincapié, para después señalar la necesidad de "dar una certeza de que se están empleando todos los medios posibles, humanos y materiales" para "paliar la lucha contra el enemigo principal, que son los incendios".

PENSAR EN "POTENCIAR" EL MECANISMO EUROPEO

En este contexto, el jefe del Estado también ha mostrado su gratitud con los países que han ofrecido y desplegado medios humanos y materiales, en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil, un instrumento que, en su opinión, "está funcionando y posiblemente hay que pensar en potenciarlo aún más". "Estamos viviendo una situación de riesgo y de incendios en Francia simultáneamente, con lo cual hay que reflexionar", ha dicho.

El monarca también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "atender las indicaciones de las autoridades" y colaborar "en lo posible" para que contribuir, "dentro de nuestro ámbito de responsabilidad", a que "la emergencia dure lo menos posible y se salde con los menos daños posibles".

Felipe VI también se ha hecho eco de la necesidad de "reflexionar hacia el futuro" sobre "qué se puede hacer mejor y qué se puede hacer durante la emergencia en sí misma", o los "tiempos en los que se pueden preparar los medios y el entorno para que los daños de cualquier incendio que se van a producir sean los menores posibles".

"Eso implica a muchísimas instancias, muchísimas personas, expertos y ciudadanos de toda índole. Creo que invitar a ese tipo de reflexión y a un trabajo en común y de equipo, como siempre decimos, es necesario siempre", ha recalcado.

"ESCUCHARLES CON ATENCIÓN ES IMPORTANTE"

La Reina Letizia, por su parte, ha indicado la importancia de escuchar "con atención" a los vecinos y la "certeza" con la "que describen la angustia, la incertidumbre y esas preguntas que dejan en el aire" sobre cuándo volverán o cómo estará su casa.

"Y, sobre todo, esa pregunta de qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar", ha abundado la Reina, que también ha comentado que los evacuados les han trasladado el agradecimiento sobre el cuidado que están recibiendo.

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