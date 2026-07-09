VÍDEO: El Rey destaca el "talento y habilidad personal" de los 100 becados por Fundación la Caixa

El Rey Felipe VI entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación la Caixa - FUNDACIÓN LA CAIXA

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Rey Felipe VI ha presidido este jueves la 44ª edición de la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación la Caixa.

Los 100 estudiantes universitarios becados han sido seleccionados por su excelencia entre 1.101 candidatos y admitidos en algunas de las mejores universidades del mundo.

"Vuestro talento y vuestra habilidad personal se irá puliendo y conformando el camino", ha manifestado el Rey durante su intervención en el acto, donde ha asegurado que es "emocionante" ver que los becados tienen "una vida por delante llena de posibilidades, llena de oportunidades" para desarrollar lo que quieren hacer, desarrollar su vocación y "seguir perfeccionando".

El programa de becas de la entidad tiene como objetivo fomentar el talento de los estudiantes excelentes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades y centros de investigación del mundo.

Luis Sentís, referente internacional en robótica humanoide y sistemas ciberfísicos, se ha dirigido a los asistentes en representación del colectivo de becarios de la Fundación la Caixa.

Catedrático en la University of Texas at Austin, director de Good Systems y cofundador de la empresa Apptronik, Sentís impulsa una robótica centrada en las personas en la que combina innovación tecnológica con una clara visión humanista orientada a la convivencia segura entre humanos y máquinas.

Su trayectoria internacional comenzó en Estados Unidos gracias a una beca de posgrado de la Fundación la Caixa que le permitió realizar sus estudios de máster en la la Stanford University y sentar así las bases de una carrera dedicada a integrar ética, ingeniería y sociedad. A lo largo de su carrera ha sido reconocido con varios galardones, entre los que destaca el NASA Elite Team Award por sus contribuciones al Johnson Space Center.

Las 100 becas concedidas están repartidas entre tres continentes: 64 becas son para estudiar en Europa; 35, para estudiar en América, y 1, para estudiar en Asia. Los países que atraen a más becarios son el Reino Unido (38) y los Estados Unidos (34).

Los 100 becarios de la promoción del año 2025 provienen de 27 provincias españolas y de 1 distrito portugués. Cinco de ellos son originarios de Argentina, Cuba, Italia, Líbano y Serbia. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (30), Madrid (22), Zaragoza (4), Sevilla (3), Tarragona (3) y Valencia (3). La edad media de los becarios en el momento de recibir la beca es de 24 años. La edad media de los becarios en el momento de recibir la beca es de 24 años.

Las universidades que reciben a más becarios son la University of Cambridge (10), la Columbia University (9), la London School of Economics and Political Science (8), la ETH Zürich (5), la Harvard University (5) y la University of Oxford (5).

Las disciplinas más representadas son las matemáticas (15), la geografía, las ciencias políticas y las relaciones internacionales (14), la ingeniería y la tecnología (12), el arte y la historia (11), la física (9), las ciencias de la vida (7) y el derecho (6).

Además de cubrir íntegramente el coste de la matrícula, las becas incluyen una asignación mensual para manutención, una dotación destinada a gastos de desplazamiento y la participación en unas jornadas de orientación previas a la incorporación a las universidades de destino.

Otro de los grandes valores añadidos del programa es la integración de los becarios en la Asociación de Becarios de la Fundación la Caixa, una red de excelencia compuesta por más de 6.700 profesionales de múltiples ámbitos, cuyos conocimientos, experiencias y trayectorias constituyen un importante referente tanto en el entorno académico como en el profesional.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/sociedad/1103103/1/rey-destaca-ta...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06