Rey Felipe.- VÍDEO: El Rey inaugura IE Tower, un campus de 180 metros de altura que quiere ser "el faro que ilumine" la educación

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Rey Felipe VI ha presidido este martes 19 de octubre la inauguración de IE Tower, la sede del nuevo campus de IE University situado en el centro financiero de Madrid y que supone el quinto rascacielos más alto de la capital.

Con 180 metros de altura, este edificio es un modelo de arquitectura sostenible que alberga más de 50.000 metros cuadrados de espacios dinámicos y polivalentes. "Evitemos tener una sociedad cobarde o temeraria, creemos una sociedad valiente a través de la educación. IE quiere ser el faro que ilumine este propósito", ha señalado el CEO de la institución, Diego del Alcázar Benjumea.

Junto al Rey, han participado en la inauguración de IE Tower la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde del Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el ministro de Universidades, Manuel Castells; o el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Antes de entrar al edificio, Felipe VI y el resto de personalidades se han fotografiado junto a profesores, directores y personal del IE University.

Posteriormente, el Rey ha accedido al auditorio de la nueva torre de IE University en torno a las 12.10 horas y ha sido recibido con un gran aplauso por parte de los asistentes, que se ha prolongado durante alrededor de un minuto.

Tras la llegada del Rey al auditorio, el presidente de IE University, Diego del Alcázar Silvela, ha agradecido su asistencia a su Majestad y ha resaltado que su institución "siempre ha estado al servicio de España y de la monarquía". Por ello, ha solicitado a los asistentes un nuevo aplauso a Felipe VI: "Pido a los presentes un gran aplauso".

"La vinculación entre Monarquía y Universidad es una constante en nuestra historia. Nuestras universidades más antiguas no las crean los obispos, sino los reyes", ha apostillado Alcázar Silvela.

El presidente de IE University ha apostado por impulsar en sus alumnos la "cultura del esfuerzo" y ha defendido que han "luchado por que la diversidad constituyese la estructura mental" de los alumnos.

Asimismo, ha insistido en que hay que impulsar en los alumnos una "sensibilidad y una actitud sobre sostenibilidades activas e impulsar mecanismos que ayuden a construir un nuevo mundo más sostenible".

Con estas palabras se ha dado paso a la presentación del nuevo edificio de IE University, mediante un espectáculo audiovisual con llamativos efectos de sonidos, imágenes y luces que se han proyectado por todas las paredes del auditorio.

UNA TORRE DE 180 METROS DE ALTO, 50.000 M2 Y MÁS DE 60 AULAS

El vídeo ha mostrado planos aéreos, del exterior y del interior del edificio, una torre de 180 metros de altura, modelo de arquitectura sostenible, que alberga más de 50.000 metros cuadrados de espacios "dinámicos y polivalentes".

Al lado de las sedes de las principales empresas internacionales y equipada con instalaciones de última generación, la torre es un espacio dinámico de formación para la innovación y el emprendimiento. Los estudiantes tienen acceso a todas las instalaciones, desde espacios deportivos y tranquilas zonas verdes hasta auditorios y más de 60 aulas equipadas con los últimos avances tecnológicos.

Con la construcción de la torre, IE University ha querido ejemplificar e integrar los valores que guían a la institución: sostenibilidad, tecnología e innovación, emprendimiento, diversidad y humanidades. En el edificio estudian en este curso académico 3.800 alumnos de grado universitario.

El secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, ha participado en el acto a través de un vídeo en el que ha destacado que IE Tower "es un símbolo de la importancia de la educación en un mundo que se mueve muy rápido, un lugar de aprendizaje de máximo nivel, generación de conocimiento innovador y de respuestas prácticas a los desafíos que afronta la humanidad". "Para nosotros, en Naciones Unidas, es un orgullo trabajar con IE University en el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha añadido.

El acto ha finalizado cuando el Rey ha presionado un botón que ha activado el vídeo en el que se ha ido mostrando una placa mediante efectos audiovisuales, a la vez que se ha descubierto físicamente también en el escenario. "The IE Tower was inaugurated by his majesty the king of Spain in october 19, 2021. (IE Tower fue inaugurada por su Majestad el Rey de España el 19 de octubre de 2021)", dice la placa.

Tras la ceremonia, Felipe VI ha visitado las aulas y espacios destacados de la universidad, se ha reunido con alumnos, profesores y decanos de la institución, y ha conocido el modelo de 'liquid learning' de IE University, que permite a los alumnos asistir a clase de manera presencial o conectarse en remoto desde cualquier rincón del mundo con la misma experiencia inmersiva y excelencia académica.

