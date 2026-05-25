Rey Felipe.- VÍDEO:El Rey ensalza papel del Comité de las Regiones para preservar la unidad europea frente a la "atomización" actual

El Rey Felipe VI, durante la entrega el XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, a 25 de mayo de 2026, en Cuacos de Yuste, Cáceres, Extremadura (España). Recogen el galardón el presidente en - Jorge Armestar - Europa Press

Felipe VI compara la UE con un puzle en el que todas las piezas son necesarias en la entrega del premio Carlos V

CUACOS DE YUSTE (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El Rey Felipe VI ha puesto en valor el papel que desempeña el Comité Europeo de las Regiones a la hora de preservar la unidad y la diversidad de la UE en un momento en que impera la "atomización" y la exaltación de las diferencias, en ocasiones incluso "a costa del bien común".

Así se ha pronunciado el monarca durante el acto de entrega del XIX Premio Europeo Carlos VI a esta institución europea en el Monasterio de Yuste, durante el que ha defendido el lema de "unida en la diversidad" adoptado por la UE y su plena vigencia en el mundo actual.

"Europa es la síntesis de su diversidad, como un puzle cuya solución radica en el encaje de todas las piezas", ha sostenido, subrayando que su encaje se resuelve en la "voluntad de vivir, de trabajar, de progresar juntos", "tras una larga historia de conflictos y desencuentros", ha recordado.

Asimismo, ha señalado, "requiere la búsqueda del equilibrio, pues en un puzle no hay piezas centrales ni marginales, grandes ni pequeñas: cualquier pieza que falte dejaría un evidente, e irremplazable, espacio en blanco".

La diversidad, ha continuado el Rey en su argumentación, "es un factor de riqueza" pero también una "tarea inconclusa" que entre todos hay "honrar". "Es una diversidad solidaria, que se ve reconocida e incluso acogida en la unidad que nos mantiene, nos da fuerza y nos ha permitido enormes avances en las últimas décadas, también a cada uno de los Estados miembros", ha agregado.

RELEVANCIA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

En su opinión, el Comité Europeo de las Regiones constituye, "posiblemente, la institución que mejor refleja la diversidad de lo local en la UE y, a la vez, contribuye a asegurar su encaje en un proyecto común", ya que al dar "voz a los entes locales y regionales en el proceso legislativo", "encarna un principio clave en la construcción europea: el principio de subsidiariedad".

"Los múltiples niveles de gobierno, unidos por la lealtad institucional, son la expresión política de nuestra riqueza: la prueba de la madurez de nuestros sistemas democráticos", ha agregado el monarca.

Con la concesión este año del premio Carlos V, ha señalado el Rey, se ha buscado reconocer "a una institución y un trabajo que van a contracorriente de algunas tendencias del tiempo en que vivimos: hacia la atomización, la fragmentación y la exaltación de la diferencia por sí misma, sin una razón superior y, a veces, incluso, a costa del bien común".

En este sentido, ha defendido que "el Comité de las Regiones debe seguir siendo todo lo contrario: un punto de encuentro entre europeos, nacido del reconocimiento y la reivindicación de la diversidad a través de su auténtica garantía, que son las constituciones democráticas de los Estados miembros en el marco de la Europa unida".

Este premio, ha incidido, "reconoce no solo una institución, sino también la idea que la inspira: la unidad en la diversidad". Se trata, ha agregado, de "una idea que no es fija ni estática, sino una aspiración, un proyecto, un camino".

CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA

Asimismo, también ha querido poner en valor la contribución que han realizado los representantes españoles en el comité, habida cuenta de que España cuenta "con un sistema político fuertemente descentralizado". Según Felipe VI, "llevan décadas dando muestra de iniciativa y compromiso en ámbitos que, siendo prioritarios para Europa, también lo son para nuestras comunidades autónomas y nuestras ciudades".

El monarca ha citado entre otros la cohesión, la transición energética, el urbanismo sostenible, el sector primario o la lucha contra la despoblación y el envejecimiento en las zonas rurales, así como "dos temas cruciales para España", las macrorregiones y el tratamiento específico de las regiones ultraperiféricas.

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