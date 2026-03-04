El Rey protagoniza una "cercana" visita a los usuarios de Aspace en Dos Hermanas (Sevilla):"Conoceros ha sido un regalo"

El Rey Felipe VI, visita el Centro de Atención Integral a Personas con Parálisis Cerebral Aspace Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha visitado este miércoles 4 de marzo el Centro de Atención Integral a Personas con Parálisis Cerebral Aspace Sevilla, concretamente su sede localizada en el municipio de Dos Hermanas, y ha asegurado que conocerles ha sido "un regalo".

"Estoy muy agradecido, pero el mayor regalo ha sido poder conoceros a vosotros. El trabajo que hacéis y a las personas que os ayudan. Conocer algo más vuestro día a día", ha expresado el Rey.

El monarca ha realizado un recorrido en el que ha conocido las actividades en las que participan los usuarios. Además, ha podido observar "con admiración" el trabajo de los profesionales que allí desempeñan su labor. Durante la cita se ha dejado ver "feliz" ante la "espontaneidad" de los beneficiarios, que no han querido dejar de recalcar su "belleza" o entonar vítores con su nombre.

"Ha sido una visita muy cercana y creo que ha disfrutado mucho. Se ha interesado por los nombres de los chicos. Especialmente, se ha detenido en las actividades visuales, la comunicación a través de los visores ópticos que emplean aquellas personas con una discapacidad más agravada han llamado mucho su atención. También ha interactuado con los padres", ha expresado en declaraciones a medios de comunicación la presidenta de Aspace Sevilla, Carmen Cuevas, durante la visita a un lugar integrado por un Centro de Día, un Centro de Atención Infantil Temprana y una Residencia para Gravemente afectados que atienden, en conjunto, a más de 300 usuarios.

Sobre las 12,00 horas y en un nublado día en la localidad sevillana, que incluso ha llegado a amenazar con posibilidad de tormentas, aparecía el monarca a las puertas de la sede de Aspace, a bordo de un coche oficial y acompañado por el protocolario equipo de la Casa Real.

Al bajar del vehículo, pudo encontrar a decenas de usuarios de todas las edades vinculados con la organización de asistencia y servicios para personas con discapacidad 'Plena Inclusión Andalucía', que se han acercado al centro vecino para recibir al Rey con banderas de España, Andalucía e incluso tambores, anunciando su llegada.

Posteriormente, ya en el Centro de Día, el monarca ha iniciado una visita en la que ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno en España, Francisco Toscano; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el alcalde del municipio, Francisco Rodríguez.

Así, la primera parada ha sido la Sala de Fisioterapia Infantil, que atiende a menores de hasta seis años. Allí ha conocido a Fabio, un niño de cuatro años que acude al centro y con quien ha compartido un momento de ocio mientras jugaban a los bolos y lanzaban pelotas.

Estas actividades forman parte de su terapia y están orientadas, principalmente, a reforzar la psicomotricidad y la coordinación, entre otras habilidades. También ha asistido, entre otros, a la Sala Piscina, donde Pablo, de seis años, lleva a cabo actividades aprovechando la "templada temperatura" del agua y la "falta de gravedad", circunstancias que favorecen la realización de movimientos activos, tal y como ha explicado María, fisioterapeuta del centro.

Si bien los usuarios, tal y como ha destacado Cuevas, al conocer que el Rey visitaría las instalaciones llegaron a pensar que "era una broma" y han vivido las semanas previas con "gran emoción", no han dejado de preparar actividades para el recibimiento.

"Sabíamos desde hace tiempo que la Casa Real quería visitarnos. Hace tres años escribimos a la Casa Real con la propuesta (...) El Rey nos ha visto en redes, ha visto la labor que hacíamos y se ha interesado. Cuando nos confirmaron la visita, empezamos a organizar la cita. Preparamos los espacios, comunicamos a los chicos que iban a participar en actividades en las que intervendría el Rey. (...) Al principio no nos lo creíamos, llegamos a pensar que era una broma", ha apostillado la presidenta de la asociación.

Entre estas iniciativas planteadas ha tenido lugar un espectáculo de danza en colaboración con la compañía 'Danza Mobile', que ha sido emplazado en uno de los módulos del centro y, durante unos minutos, ha captado la atención del monarca, que ha contemplado los movimientos que las profesionales realizaban de forma cuidada y artística con aquellos que asisten a los talleres de baile organizados por Aspace.

Al finalizar la visita, más de un centenar de presentes, entre ellos usuarios, trabajadores, familias y personal de la dirección del centro, han protagonizado una foto de familia que ha concluido con aplausos y la entrega al Rey de un azulejo con el logo de 'Aspace', así como diversos marcapáginas fruto de talleres que realizan los beneficiarios.

El Rey ha tenido también la oportunidad de firmar el Libro de Honor del centro, antes de despedirse de aquellos que han acogido su visita.