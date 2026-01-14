Los Reyes muestran su "cercanía" con afectados de la dana y loan la memoria rescatada por el proyecto 'Salvem les fotos'

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia visitan el proyecto 'Salvem les fotos' de la UPV. - JORGE GIL/EUROPA PRESS

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia han vuelto a mostrar su apoyo y "cercanía" con las personas afectadas por la dana durante su visita al proyecto 'Salvem les fotos', que ha permitido la restauración de decenas de miles de fotografías familiares dañadas por el barro. Los monarcas han podido comprobar la labor del equipo que ha rescatado estos fragmentos de memoria y se han interesado por el procedimiento que ha hecho posible devolverlos a sus propietarios.

Los monarcas han llegado sobre las 16.15 a la Universitat Politècnica de València (UPV), donde les esperaba el rector de la institución académica, José E. Capilla. También han asistido al acto el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la alcaldesa de València, María José Catalá; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la consellera de Cultura y Universidades, Carmen Ortí; la comisionada especial del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez; y el comisionado para la Recuperación de la Generalitat, Raúl Mérida.

Pérez Llorca ha reconocido el interés y el apoyo de la Casa Real a las tareas de reconstrucción tras las riadas, "una restauración no solo material, sino también emocional, como lo demuestra esta exposición que ha permitido recuperar la memoria doméstica y trocitos de historia personal de centenares de familias", ha subrayado el jefe del Consell.

En este sentido, ha recordado que don Felipe ya alabó este proyecto el pasado mes de noviembre durante su intervención en la apertura del curso universitario en València, cuando destacó "la grandeza de los pequeños detalles".

El proyecto se enmarca en las iniciativas impulsadas apenas unos días después de la dana por la Xarxa d'Universitats Públiques Valencianes per a la Cultura, junto con el Consejo Internacional de Museos (ICOM), el Grupo Español de Conservación (GE-IIC) y el Museu Valencia d'Etnología (L'ETNO).

La iniciativa de la UPV, liderada por el Instituto de Restauración del Patrimonio y la Facultad de Bellas Artes de esta universidad, ha permitido la recuperación, conservación y restitución de cerca de 340.000 fotografías familiares dañadas por la dana (cerca de 3000 álbumes de 400 familias).

Don Felipe y Doña Letizia han visitado los laboratorios de la Facultad de Bellas Artes donde el equipo de la UPV trabaja desde el 4 noviembre de 2024, y han podido conocer de mano de los coordinadores del proyecto --Esther Nebot Díaz, Pilar Soriano Sancho y Pedro Vicente-Mullor-- el trabajo desarrollado a lo largo de todos estos meses.

También han recorrido la exposición del proyecto, que estará abierta hasta el 31 de enero en la Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes.

Los coordinadores del proyecto han destacado, al término de la visita, la "cercanía" de la que han hecho gala los Reyes, así como su curiosidad por los procedimientos utilizados. Como anécdota, han preguntado si entre las imágenes restauradas había alguna correspondiente a alguna persona famosa o conocida y los especialistas les han respondido que han actuado sobre algunas fotos dedicadas de la propia Casa Real en las que Don Felipe y Doña Letizia son los protagonistas.

También han podido departir con los monarcas Ignacio, Amparo y Marcos, tres miembros de una familia de Paiporta a quienes la casa se les inundó hasta casi el segundo piso, con el agua arrasando con todo lo que encontraba a su paso.

"Eran fotos con un gran valor para todos nosotros, de nuestra boda, de las comuniones de nuestras hijas, de reuniones familiares, viajes... momentos inolvidables de nuestras vidas. Para nosotros, haber podido recuperarlas, que cada uno de esos recuerdos no haya sido arrasado también por la dana ha sido maravilloso, reparador. Por eso, no podemos tener más que palabras de agradecimiento a todas las personas que han participado en la recuperación de cada una de nuestras fotos", han explicado.

Esta familia también ha agradecido el trato "cercano" y "poco protocolario" de los Reyes, a los que el pequeño Marcos ha hecho entrega de un gaiato de Sant Blai, un dulce típico que él mismo ha elaborado en su centro escolar.

Felipe VI y Doña Letizia han llegado puntuales a la UPV, a las 16.15 horas. Cuando ha accedido al campus de Vera, el Rey ha saludado a un grupo de personas que ha recibido a los monarcas con aplausos, mientras que otro conjunto de estudiantes ha lanzado gritos contra la Corona, como 'Fora els reis de la Universitat' o 'La universitat serà sempre nostra' (Fuera los reyes de la Universidad', 'La universidad será siempre nuestra'), y contra los gobiernos autonómico y municipal. Pasadas las cinco y media de la tarde, los monarcas han salido de las instalaciones entre aplausos del público congregado.

VOLUNTARIOS

El proyecto de la UPV lo pusieron en marcha estudiantes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y de la Facultad de Bellas Artes que, quince días antes de la inundación, habían terminado las clases de Conservación de Fotografías en el Máster en Restauración de Bienes Culturales. Acudían como voluntarios a las zonas afectadas y veían los álbumes en la basura.

"En ese momento pensaron ayudar con lo que se habían estado formando: la intervención de fotografías", han explicado los coordinadores del proyecto. El 4 de noviembre de 2024 el laboratorio ya estaba a pleno rendimiento. En el proyecto de la UPV han participado más de 200 personas, desde conservadores y restauradores, hasta fotógrafos, expertos en documentación y digitalización, inteligencia artificial, estudiantes y voluntarios en una acción colectiva de rescate patrimonial.

Todos ellos, han recalcado, con un objetivo común: "salvar los recuerdos del barro, recuperar las memorias y vivencias que hay detrás de cada una de las fotografías que llegaron hasta el laboratorio de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València".

"EL MEJOR REGALO DE MI VIDA"

Aline Dieterlen Cuervo, una de las estudiantes voluntarias que ha estado en el proyecto desde el primer momento, no se ha olvidado de los momentos "duros": "Nos pasábamos allí todo el día y cuando llegábamos a casa venía la bajona". También ha hecho hincapié en el agotamiento, los turnos y los horarios interminables, pero todo el esfuerzo "merece la pena", ha señalado.

La voluntaria ha recordado que un afectado le dijo, en la víspera del día de su cumpleaños, que estas fotos restauradas fueron "el mejor regalo de su vida después del nacimiento de su hijo".

LA UV RECUPERÓ CERCA DE DOS MILLONES DE FOTOGRAFÍAS

Al igual que la UPV, la Universitat de València (UV) se puso manos a la obra para intentar rescatar las fotografías perjudicadas por la riada. De hecho, ha conseguido recuperar cerca de dos millones y medio de instantáneas de más de 1.500 familias afectadas por la dana a través de 'Salvem les Fotos'.

En esta iniciativa colaboran entidades como el Ministerio de Cultura y la Diputació de València y aúna el esfuerzo de numerosas personas voluntarias de ámbitos de la investigación, la docencia y la restauración, tanto nacionales como internacionales, recuerda la UV en un comunicado.

Dos días después de la tragedia, la UV lanzó la campaña. La institución académica habilitó un correo electrónico y un número de teléfono para que las familias damnificadas en cualquiera de las zonas afectadas pudieran contactar a la Universitat de València para solicitar recuperar sus fotografías.

