Rosalía arrasa en los Latin Grammy 2026: Lista completa de ganadores - CONTACTO
MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -
Los Latin Grammy han celebrado la pasada noche de este jueves 12 de noviembre su 27.ª edición en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Rosalía se ha coronado como la gran triunfadora de la gala con seis estatuillas, incluyendo álbum del año por Lux y canción del año por La Perla.
A lo largo de su trayectoria, Rosalía ya se ha alzado como ganadora en la categoría de álbum del año en dos ocasiones más: en 2018 con El Mal Querer y en 2022 con Motomami. En esta edición de los premios, la artista también se ha hecho con los galardones a mejor canción pop, mejor álbum de música alternativa y mejor vídeo musical versión corta.
Otros artistas premiados de la noche fueron Karol G, Jorge Drexler, Milo J o CA7RIEL & Paco Amoroso. Además de Rosalía, también se alzaron como vencedores otros artistas españoles, como Alejandro Sanz y Yerai Cortés
Esta es la lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2026:
ÁLBUM DEL AÑO
Lum (Complete Works) - Rosalía
GRABACIÓN DEL AÑO
Niño - Milo J
CANCIÓN DEL AÑO
La Perla - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins
MEJOR NUEVO ARTISTA
Aria Vega
MEJOR ÁLBUM POP CONTEMPORÁNEO
¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
MEJOR ÁLBUM POP TRADICIONAL
Yo Canto 2 - Laura Pausini
MEJOR CANCIÓN POP
La Perla - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins
MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA LATINA
Beto's Horns (Fred Remix) - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again
MEJOR INTERPRETACIÓN URBANA
Gil - Milo J, Trueno
MEJOR INTERPRETACIÓN REGGAETON
Verano Rosa - Karol G, Feid
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA
Tropicoqueta - Karol G
MEJOR CANCIÓN URBANA
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee
MEJOR ÁLBUM DE ROCK
Shine - Fito Paez
MEJOR CANCIÓN DE ROCK
Ego - Anton Curtis Delost, Niko Rubio, Mónica Velez Domínguez
MEJOR ÁLBUM DE POP/ROCK
Juanesteban - Juanes
MEJOR CANCIÓN DE POP/ROCK
Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día - Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA
Lux (Complete Works) - Rosalía
MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA
Ante la duda, baila - Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo, Jesús Martos Castillo, Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich
MEJOR ÁLBUM DE SALSA
El Alma En Clave - Luis Enrique
MEJOR ÁLBUM DE CUMBIA/VALLENATO
El Último Disco Vol. 1 - Carlos Vives
MEJOR ÁLBUM DE MERENGUE/BACHATA
Chula - Techy
MEJOR ÁLBUM TROPICAL TRADICIONAL
Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa
MEJOR ÁLBUM TROPICAL CONTEMPORÁNEO
Antes Que El Tiempo Se Vaya - Fonseca
MEJOR CANCIÓN TROPICAL
Nombre y Apellido - Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil
MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR
Tarará - Jorge Drexler
MEJOR CANCIÓN CANTAUTOR
Dime - Silvana Estrada
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA/MARIACHI
La Fernández - Camila Fernández
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA BANDA
Piedras A La Luna - Edén Muñoz
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TEJANA
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) - Bobby Pulido
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA NORTEÑA
Lo Que Me Falta Por Llorar - Grupo Frontera
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA MEXICANA
Dosis - Xavi
MEJOR CANCIÓN REGIONAL MEXICANA
No Capea - Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia, Adelaido Solis
MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL
A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro, Yainer Horta
MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO
La Vida Era Más Corta - Milo J
MEJOR ÁLBUM DE TANGO
Le Grand Tango - Quinteto Astor Piazzolla
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA FLAMENCA
POPULAR - Yerai Cortés
MEJOR CANCIÓN DE RAÍCES
El tambor chico - Facundo Balta, Jorge Drexler
MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO/JAZZ
Gonzalo Plays Pino - Gonzalo Rubalcaba Trio
MEJOR ÁLBUM CRISTIANO (EN ESPAÑOL)
Eterno - Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal
MEJOR ÁLBUM CRISTIANO (EN PORTUGUÉS)
Betel (Ao Vivo) - Eli Soares
MEJOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÁNEO EN LENGUA PORTUGUESA
Equilibrivm - Anitta
MEJOR ÁLBUM DE ROCK O MÚSICA ALTERNATIVA EN LENGUA PORTUGUESA
CARRANCA - Urias
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA EN LENGUA PORTUGUESA
Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores - Emicida
MEJOR ÁLBUM DE SAMBA/PAGODE
50 Anos De Carreira - Leci Brandão
MEJOR ÁLBUM MÚSICA POPULAR BRASILEÑA/MÚSICA AFRO PORTUGUESA BRASILEÑA
Criolo, Amaro e Dino - Criolo, Amaro Freitas, Dino D'Santiago
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA
Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍCES EN LENGUA PORTUGUESA
Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) - João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê
MEJOR CANCIÓN EN LENGUA PORTUGUESA
Viver e Morrer De Amor Na América Latina - Johnny Hooker
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INFANTIL
Mil Secretos - Cantoalegre, Marta Gómez
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA
Odyssey, Gustavo Dudamel, Dmitriy Lipay - Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela
MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA
Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) - Richard Scofano
MEJOR MÚSICA PARA MEDIOS VISUALES
O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) - Mateus Alves y Tomaz Alves Souza
MEJOR ARREGLO
Dando y Dando - Gonzalo Grau
MEJOR DISEÑO DE EMPAQUE
La Vida Era Más Corta - Camilo Joaquín Villarruel
COMPOSITOR DEL AÑO
Sara Schell
MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM
Lux (Complete Works) - Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez y Harry Wilson
PRODUCTOR DEL AÑO
Edgar Barrera
MEJOR VÍDEO MUSICAL VERSIÓN CORTA
Sauvignon Blanc (Official Video) - Rosalía
MEJOR VÍDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA
FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL, Paco Amoroso