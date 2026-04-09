Rueda aboga por captar talento gallego exterior para construir una 'Galicia Calidade' que necesita "savia nueva"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apostado por captar talento gallego exterior para construir una 'Galicia Calidade' que "necesita de todo el mundo y de savia nueva".

Así lo ha señalado este jueves durante el acto de entrega de diplomas a los beneficiarios de las Bolsas de Excelencia á Mocidade Exterior (BEME) y del programa Retorna Talento FP, celebrado en la Cidade da Cultura.

En este contexto, el mandatario gallego ha incidido en que estas ayudas tienen como objetivo que los descendientes de gallegos tengan la oportunidad de volver "a la tierra de sus padres y sus abuelos para formarse, pero también para invitarlos a quedarse".

"Nos interesa mucho que vengáis aquí", ha afirmado Rueda, quien ha hecho referencia a la "excelente formación" con la que cuentan los becados y cómo pueden mejorarla en las "tres magníficas universidades públicas de Galicia".

"Aunque toméis la decisión de volver, el hecho de haber estado aquí, de conocernos y de haberos impregnado de lo que es ser gallego y de lo que es Galicia, para nosotros ya es ventajoso. Por lo tanto, vamos a hacer lo posible para que todo esto sea útil", ha afirmado el presidente autonómico.

A renglón seguido, Rueda ha apostado por seguir trabajando en aquellas cuestiones que "todavía están por solucionar", por lo que ha vuelto a instar al Gobierno central a acelerar la homologación de títulos universitarios.

Asimismo, ha hecho referencia a los permisos de trabajo de aquellas personas que no tienen nacionalidad española, y ha expresado que espera que "no acabe este año" sin que el Gobierno central traspase a la Xunta las competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo.

El plazo para la décima edición de las becas BEME está abierto y puede solicitarse hasta el 30 de abril, fecha hasta que la que pueden pedirse las bolsas del Retorna Talento FP.

"DESCUBRIR A GALICIA"

Por su parte, Maite Castillo, una de las beneficiarias de una beca BEME, ha recordado cómo sus familiares le hablaban de Galicia durante su infancia y cómo esta beca se convirtió para ella en la oportunidad de "transformar la intuición de una niña en el rigor de una académica".

El proceso, ha continuado, le permitió "descubrir a Galicia y a su gente". "También aprendimos cosas fundamentales para la supervivencia: que llevar o no paraguas no es un accesorio, es una decisión de vida", ha bromeado.

Finalmente, ha asegurado que esta oportunidad "no fue solo un renglón en su currículum", sino que se ha convertido en la "certeza de que Galicia no olvida a los que se fueron".

En el acto, también han participado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; y el rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, en la que ha sido su última actividad en el cargo, ya que este viernes cederá el bastón de mando a Rosa Crujeiras.