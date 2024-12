Rueda felicita la Navidad a los gallegos del exterior: "Representáis la marca Galicia cada día"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha felicitado la Navidad a los gallegos que están por el exterior a través de un vídeo en el que les agradece que representan a su tierra "los 365 días al año". "Representáis la marca Galicia cada día", asegura el mandatario.

"Buenos días, buenas tardes e, incluso, buenas noches a todos los gallegos que estáis por el mundo", comienza Rueda en un pequeño discurso en el que bromea con que "no hay ningún huso horario en el que no haya por lo menos un gallego y, seguramente, muchos más". "Después hay quien dice por ahí que Galicia no para", añade.

El presidente de la Xunta quiere compartir con este vídeo su "ilusión de que cada año" haya una Galicia "más próspera y más unida". "Una Galicia que esté conectada con toda su gente: los que estamos aquí y los que estáis fuera".

A estos últimos se dirige Rueda especialmente para garantizarles que, si quieren volver a la Comunidad, tendrán "las puertas abiertas" y "las oportunidades para poder hacerlo".

"Aquí, que quede claro que nadie es forastero. Y mucho menos aquellos que lleváis nuestra tierra dentro siempre, y que representáis la marca Galicia cada día y que sois responsables de la Galicia próspera que tenemos hoy", continúa el titular de la Xunta.

Rueda expresa que la Navidad "es también vuelta a lo que más importa". "Los tuyos, tu casa. Y por eso confío y deseo que todos los que celebréis estos días fuera de Galicia podáis decir que lo estáis haciendo en un sitio al que podéis llamar vuestro hogar, y que en ese hogar llevéis un pedacito de nuestra Galicia con todos vosotros", concluye.