Sánchez afirma que para hablar de migración con Marruecos hay que "ponerse en sus zapatos"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que "hablar de migración con Marruecos también tiene que significar ponerse en sus zapatos y ser conscientes de que este desafío ellos también lo están sufriendo", al tiempo que ha elogiado la política migratoria y el refuerzo de relación con ese país desde España que "algo bien" estará haciendo en la materia cuando se ve como "una buena experiencia a exportar" por otros países.

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press ha defendido que la ruta del Mediterráneo Occidental es "la única que decrece" en cuanto a cifras de entrada de migración irregular.

Para referirse a la propuesta de Vox de hacer "mucho más" para controlar la migración irregular, el presidente del Gobierno se ha comparado con el Gobierno de Giorgia Meloni, en Italia, donde ha afirmado que las cifras son "extraordinariamente preocupantes" mientras en España se está reduciendo.

Preguntado por el incidente de hace un año en Melilla, donde Aministía Internacional ha denunciado decenas de muertos en la frontera entre Marruecos y España, Sánchez ha eludido explicar las circunstancias que acaecieron pero ha calificado aquel suceso de "dramático" y ha subrayado la necesidad de poner "todos los medios para que no vuelva a suceder un drama así".

Sánchez ha situado el origen de la "tragedia" en la situación de inestabilidad que viven los países del Sahel y al "por desgracia a el intento desesperado de muchos seres humanos de buscar un futuro mejor para ellos y sus familias".

En ese contexto, ha elogiado el "extraordinario trabajo" que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado así como el "refuerzo" que está "desplegando" el Gobierno en materia de cooperación y colaboración con Marruecos, Mauritania, Senegal o Argelia que, en su opinión, llevan a reducir las cifras de migración irregular, aunque el objetivo "cero" es "desgraciadamente muy difícil de lograr".

"Algo estaremos haciendo bien", alega Sánchez en comparación con la evolución de las rutas migratorias del Mediterráneo Occidental y el resto de rutas del Marenostrum.

RELACIÓN "ESTRATÉGICA" A EXPORTAR A OTROS PAÍSES

El presidente ha afirmado que ha echado "muchas horas" a la relación bilateral de España con Marruecos y que ahora otros países entre los que ha citado a Italia, Libia, Túnez, Grecia o Turquía ven esta relación como "estratégica" y como una "buena experiencia a exportar a muchos países".

Finalmente, ha manifestado que cuando se piensa en migración es necesario pensar que Marruecos también la está sufriendo, procedente del Sahel, "una zona altamente inestable" donde se observa deterioro institucional y golpes de Estado.

"Son zonas muy inestables, donde no es que no haya oportunidades, sino que no hay libertades, no hay democracia, y por tanto muchos de esos seres humanos, desgraciadamente, buscan el futuro mejor. No solamente en Europa, también en países africanos como es el caso de Marruecos", ha apostillado.