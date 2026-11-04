Sánchez insta a los estados iberoamericanos a alcanzar un acuerdo para regular la IA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, en la Plaza de Toros de las Ventas, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizad - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto de manifiesto la importancia de llegar a un acuerdo para regular la Inteligencia Artificial (IA) en un espacio multilateral como la Cumbre Iberoamericana que arranca este mismo miércoles en Madrid.

Así lo ha trasladado en un conversatorio previo al arranque de la cumbre junto a los presidentes de Costa Rica, Laura Fernández; República Dominicana, Luis Abinader; Portugal, Luís Montenegro y Bolivia, Rodrigo Paz, en la clausura del XVI encuentro empresarial Iberoamericano.

En este acto, presidido por el Rey Felipe VI en la plaza de toros de Las Ventas, Sánchez ha subrayado la necesidad de que "países medianos" como los presentes articulen acuerdos respecto al impacto de la IA en los procesos productivos, las cadena de suministro, los recursos y también en el mercado laboral.

El jefe del Ejecutivo ha lanzado este mensaje ante una Cumbre Iberoamericana en la que se espera cerrar una alianza iberoamericana de la inteligencia artificial acordada entre todos los países miembros.

Los Estados también esperan crear una red iberoamericana de protección civil ante desastres naturales para poner en contacto los sistemas nacionales ante emergencias y crear un fondo que podrá utilizarse en caso de catástrofe.

En ese sentido, Sánchez también ha puesto énfasis en la acción ante la emergencia climática que, dice, se vive con particular incidencia en la península ibérica y también en la región iberoamericana, estos días con el fenómeno de El Niño.

"Es muy necesaria la voz de Iberoamérica", dentro del sistema de Naciones Unidas pero también en espacios multilaterales como esta cumbre, ha indicado, para llegar a puntos de encuentro y frente a otros estados que hacen "caso omiso a la legalidad internacional" o no le dan importancia a espacios como este.

En ese sentido ha pedido a los Estados huir del "ensimismamiento" para afrontar desafíos como la emergencia climática, la inteligencia artificial o la movilidad de la formación de los jóvenes, otro de los asuntos que se abordarán, con la creación de una red similar al sistema Erasmus en la región.

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