Santiago Segura regresa con 'Padre no hay más que uno 4': "Que las películas funcionen te da una responsabilidad brutal"

El director Santiago Segura estrena en cines el próximo 17 de julio la cuarta entrega de 'Padre no hay más que uno', la exitosa saga familiar que en los últimos años ha conseguido ser la película más taquillera del cine español, y sobre la que afirma que "es de las pocas sagas que ha ido 'in crescendo'".

"Que funcionen las películas te da una responsabilidad brutal. Quiero que mi nombre, de alguna forma, sea un sinónimo de calidad. Dicho esto, hay mucha gente que cree que mi nombre es sinónimo de puta mierda cinematográfica. Yo me dejo la vida y me siento satisfecho", ha señalado Santiago Segura en una entrevista con Europa Press.

La saga, como ha puesto en valor el cineasta, consiguió que su tercera parte tuviese más espectadores y recaudase más dinero en taquilla que las dos primeras entregas. En concreto, la tercera cinta (2022) logró 15 millones de recaudación y 2,7 millones de espectadores, mientras que la segunda (2020) recaudó casi 13 millones de euros y tuvo 2,3 millones de espectadores y la primera cinta (2019) cosechó 14 millones de euros y 2,5 millones de personas.

Además, Santiago Segura ha enfatizado que el proyecto de 'Padre no hay más que uno' mantiene el "espíritu" al tener los mismos personajes del principio, algo que es un "lujo que no pueden tener muchas veces los estudios norteamericanos".

En esta ocasión, 'Padre no hay más que uno 4' suma algún nuevo rostro como la de Antonio Resines, Antonio de la Torre, Mar Saura o Neus Sanz, y se mantienen Toni Acosta, Loles León, Carlos Iglesias o 'El Cejas'.

Por su parte, Toni Acosta, en declaraciones a Europa Press, elogia las ideas de Santiago Segura para seguir haciendo nuevas historia de 'Padre no hay más que uno'. "Nunca le he preguntado cómo se inspira, pero a mi me parece brillante la premisa", asegura, antes de explicar que esta nueva película aborda la mayoría de edad de la primera de los seis hijos que tiene Javier (Santiago Segura) y su personaje Marisa.

"Me gustó mucho el guion y estoy deseando compartirlo con la gente porque lo que mola de esto es cómo lo recibe el público y qué les pasa a ellos", ha afirmado la actriz.

"SOY UN CURRITO DEL CINE ESPAÑOL"

En relación a la taquilla española, el cineasta reconoce que le da "pereza" que se diga que es el salvador del cine español y sostiene que es un "currito" del cine español.

"Eso de que soy el salvador del cine español o El Rey Midas me ha dado pereza. Soy un currito del cine español que lo que quiere es hacer bien su trabajo y que el cine funcione", afirma.

En este sentido, añade que le "anima" saber que algunos cines se alegran de proyectar sus películas porque "recuperan" y lamenta la situación actual por la que atraviesan las salas. "Hay cines que han reducido tanto sus plantillas, que el taquillero es el mismo que te sirve las palomitas y te acomoda. Veremos cuánto falta para que sea el que limpie entre sesiones", ha comentado.

"Los números no salen. Es una pena. Desde la pandemia y con el auge de las plataformas, los cines están perdiendo mucho", subraya.

Por otro lado, se ha pronunciado en alusión a las críticas que despierta su saga en redes sociales, especialmente al mensaje que publicó en X el pasado 4 de octubre de 2023 cuando anunció que 'Padre no hay más que uno 4' llegaría este verano. "Para regocijo de los fans, alegría mía (y fastidio de los detractores)", afirmó.

"Yo entiendo que la gente esté rabiosa en redes sociales contra los políticos, porque hacen cosas que les afectan, pero una película es algo muy inocente para que digan cosas muy hirientes, como 'ya está la mierda de todos los años'. En redes, concretamente en X (antes Twitter), hay gente triste sin vida", ha señalado Santiago Segura en una entrevista con Europa Press.

El realizador ha denunciado que en X "no hay ningún control" y ha señalado que "no hay nada más frágil que el cine". "Me parece absurdo todo eso (las críticas). Si no han visto las anteriores, que vivan y dejen vivir. Nadie es obligado a ver películas", ha indicado.

Pese a las críticas, Segura se siente "confiado" en que el público respalde la producción y acuda al cine, un plan que considera que ha perdido mucha tradición en España" y que pretende reforzar al estrenar la cinta un miércoles, el día del espectador. "La estrenamos un miércoles porque sabemos que hay gente que quizá la quiere ver y no está boyante de pasta. Y pensamos que si la estrenamos un miércoles irán a verla", asegura.