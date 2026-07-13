Seis microproyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior reciben ayudas de la Xunta por 150.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Seis microproyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por agentes de cooperación han recibido ayudas de la Xunta por valor de 150.000 euros, según publica este lunes el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En concreto, el DOG publica la resolución de concesión de las ayudas convocadas al amparo de una orden de abril. Se trata de ayudas convocadas en régimen de concurrencia competitiva.

El anexo detalla los proyectos subvencionados --fueron denegados ocho-- y el primero de ellos está orientado al fortalecimiento institucional para una atención sanitaria pública de calidad para las personas con albinismo en Malawi. La entidad Beyond Suncare obtuvo 30.000 euros con este fin.

El segundo, de la Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús, con algo más de 10.000 euros de ayuda, es la segunda fase del proyecto denominado 'Mujeres que tejen vida mediante la formación artesanal y el desarrollo comunitario en Potosí, Bolivia'.

Con una subvención de casi 30.000 euros, la Asociación Miradas al Mundo promueve una iniciativa para mejorar el acceso a la educación primaria y a la alfabetización de mujeres en la aldea de Catão en Guinea Bissáu.

También 30.000 euros recibe la Asociación Integral de Rescate de Emergencias para el fortalecimiento comunitario y resiliencia frente a las emergencias en los campamentos saharauis mediante la Protección Civil.

Algo más de 27.000 euros van para Semilla para el Cambio, con un proyecto que se dirige al fortalecimiento pedagógico y participación comunitaria para la mejora del aprendizaje y la retención escolar en Varanasi (India).

Por último, la Asociación Busca e Rescate Integral en Emerxencias de Galicia es la responsable de una iniciativa de fortalecimiento transfronterizo de la gestión de emergencias ante inundaciones y riadas en las regiones del sur de Perú, con participación de equipos de Bolivia, que también se encuentra en su fase 2 y que recibe unos 23.000 euros.