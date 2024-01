Sémper ante el traspaso a Cataluña de competencias en migración: "Estamos radicalmente en contra de este despropósito"

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, se ha referido este viernes al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts que incluye la transferencia de las competencias sobre migración a Cataluña. "Estamos radicalmente en contra de este despropósito", ha aseverado.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Borja Sémper ha manifestado que la política migratoria es "extraordinariamente sensible", que "se marca de acuerdo" con los socios europeos de España. "Hace pocas semanas se llegó a un acuerdo en las instituciones europeas, precisamente, para actualizar la política migratoria. Y nosotros creemos que si hay algunas políticas y algunas materias en las que no se puede hacer politiqueo, es esta", ha subrayado.

Asimismo, Sémper ha asegurado que "el expresidente de la Generalitat (Quim Torra), miembro de Junts, fue acusado por el señor Sánchez de ser el 'Le Pen español'". "Y hoy nos desayunamos con la noticia de que el PSOE y Sánchez conceden las materias de inmigración a ese partido o fruto de un acuerdo con ese partido al que llama xenófobo", ha criticado.

Para Borja Sémper, "esto es un disparate, se mire por donde se mire". "No redunda y no va en beneficio de una mejor política de inmigración, todos lo sabemos. Esto es fruto, no de la necesidad de mejorar las políticas, sino de la necesidad de Pedro Sánchez", ha remarcado.

En este sentido, el dirigente del PP ha insistido en que "la política migratoria ha de ser una política consensuada, sensata". Además, ha avisado de que no puede convertirse "en una especie de reino de taifas en el que cada uno hace lo que le da la gana". "Esto no es serio. Esto no es responsable para un gobierno de una democracia avanzada como es la española", ha remachado.

Preguntado sobre si cree que la posible ley orgánica para traspasar las competencias de migración a Cataluña se podría consensuar y si el PP se prestaría a debatirla, Borja Sémper ha declarado: "No es que se pueda o no se pueda hablar. ¿Es que consideramos que la política migratoria en España es más razonable si cada comunidad autónoma toma decisiones unilateralmente sobre migración? Nosotros creemos que no", ha zanjado.

"Nuestro diseño constitucional, y como está estructurada esta materia en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, pasa por que las decisiones son globales y son de toda la nación, en función de los intereses generales del país y también de las personas inmigrantes. Y resulta que lo que tenemos es un modelo alternativo, que es el que se nos plantea ahora. Es, oiga, mire, el gobierno de la Generalitat de Cataluña podrá expulsar a inmigrantes --entiendo, entendemos-- de otras comunidades autónomas. ¿Esto qué es? Nosotros, obviamente, estamos radicalmente en contra de este despropósito", ha concluido.