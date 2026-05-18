S.M. el Rey entrega el Premio Enrique V. Iglesias a la familia Luksic

S.M. el Rey junto a la familia Luksic, galardonada con el X Premio Enrique V. Iglesias, y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI - CEDIDA

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de El Pardo ha acogido este lunes una audiencia de S.M el Rey Felipe VI, durante la cual se ha hecho acto de entrega de la X edición del Premio Enrique V. Iglesias a la familia Luksic, una saga de empresarios chilenos.

El reconocimiento, que lleva el nombre del que fuera primer secretario general Iberoamericano y es presidente de honor de CEAPI, Enrique V. Iglesias, distingue la trayectoria empresarial de la familia Luksic y su contribución al desarrollo económico, la inversión productiva y el fortalecimiento del espacio empresarial iberoamericano.

Al acto también asistieron miembro de la Junta Directiva de CEAPI, encabezada por su presidenta, Núria Vilanova; miembros del jurado e integrantes de la familia Luksic.

Durante el acto, S.M el Rey destacó que “muchas veces no es tan conocido el potencial que tiene Iberoamérica, y este es un premio ayuda a fomentar que el mundo empresarial también es iberoamericano. Felicidades a los premiados y mucho ánimo para continuar esa tarea -que es de todos- de contribuir a que Iberoamérica realmente sea algo positivo en el mundo, algo que aporte para una nueva fase en nuestro mundo, que podamos gozar de estabilidad, bienestar, esperanza”.

En representación de la familia Luksic tomó la palabra Paola Luksic, directora de Quiñenco, holding industrial y financiero controlado por el Grupo, quien subrayó que “esta distinción que recibimos hoy tiene especial relevancia, pues reconoce en nuestra trayectoria un compromiso con el desarrollo humano, con las personas, con los países, con la comunidad iberoamericana y, especialmente, con las generaciones que vienen”. Además, relevó la importancia de la actividad empresarial en el progreso de las sociedades. “Las empresas son un motor de progreso para sus trabajadores, las comunidades y los países donde están insertas. Y ser empresario no sólo es solucionar problemas y entregar bienes y servicios de calidad. También es asumir con pasión esa responsabilidad”.

Por su parte, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, quiso resaltar que “en este acto, S.M, el Rey Felipe VI, ha vuelto a poner de manifiesto el permanente respaldo de la Corona a un proyecto que une a más de 400 empresarios de 22 países bajo el lema Creer, crear y crecer en Iberoamérica”.

El homenaje a una trayectoria empresarial marcada por la diversificación

Posteriormente, CEAPI celebró en Madrid un almuerzo homenaje a la familia Luksic, en la que Núria Vilanova glosó la trayectoria que los ha consolidado como uno de los grupos empresariales más relevantes de América Latina, con presencia en sectores estratégicos como la minería, la banca, el transporte, las bebidas, la manufactura y la energía. Su modelo de desarrollo se ha caracterizado por la diversificación, la incorporación de socios internacionales y una visión de inversión de largo plazo.

A ello se suma su compromiso social sostenido a través de la Fundación Luksic y otras entidades con las que la familia realiza su actividad filantrópica, orientadas a impulsar el desarrollo humano integral en Chile con iniciativas en educación, niñez, emprendimiento, deporte, conservación, entre otras, con impacto en miles de personas cada año.