Spielberg felicita a Bayona por los goyas de 'La sociedad de la nieve'

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Steven Spielberg ha felicitado al director español J.A. Bayona durante el tradicional almuerzo de nominados a los Oscar, tras los doce Premios Goya obtenidos este pasado sábado por su película 'La sociedad de la nieve', tal y como ha revelado el propio Bayona en sus redes sociales.

"Recién aterrizado en Los Angeles, en el almuerzo de los nominados al Oscar. Steven Spielberg ha sido uno de los primeros en felicitarme por los Goyas ganados por 'La sociedad de la nieve'. ¡Qué bonito todo!", ha escrito tanto en inglés como en español el director de la película sobre los supervivientes al accidente aéreo de Los Andes en 1972.

After landing in LA it was time to attend the Oscar Nominees Luncheon. Steven Spielberg was one of the first ones to congratulate me for the Goyas won by Society of the Snow. Today was another good day.



Recién aterrizado en Los Angeles, en el Almuerzo de los Nominados al Oscar.… pic.twitter.com/lXUDE2J0RZ