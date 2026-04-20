Stevens, Esteban y Betty presentan sus solicitudes de regularización en Logroño esperanzados de "tener una vida mejor"

Oficiina de Correos de Logroño con un cartel sobre el proceso presencial de presentación de solicitudes de regulación - EUROPA PRESS

LOGROÑO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los colombianos Stevens y Esteban, y la peruana Betty han sido de las primeras personas que han acudido presencialmente a la oficina de Correos, situada en la calle Once de Junio, de Logroño, para presentar su solicitud de regularización. Con ello, tienen la esperanza de "tener una vida mejor".

En el caso de Stevens, casado y con hijo nacido en España, ha manifestado que "si bien para lograr la cita ha sido difícil, porque se colapsan las páginas y los números de atención es muy difícil de que te contesten, luego ha sido todo más fácil".

Ha explicado que "es muy importante la preparación de la documentación previa". De hecho, una vez que "en enero llegaron noticias de que iba a haber una regularización comenzamos a buscar los papeles", por lo que "ha sido más sencillo".

Stevens, que lleva diez meses viviendo en España, ha señalado que "este tiempo ha sido difícil porque la falta de papeles hace que la cuestión laboral es complicada, pero hemos logrado salir adelante hasta el momento y como estoy con mi unidad familiar entonces lo hacemos es por salir adelante con la familia". Ha trabajado en temas de mecánica, así como otros trabajos particulares y también relacionados con el deporte.

Finalmente, ha señalado que el proceso les ha llenado de esperanza, porque "ya con el hijo lo que buscamos más que todo el bienestar para él".

"CONTRIBUIR A ESPAÑA"

También de Colombia, ha acudido a la oficina de Correos Esteban, residente en Calahorra, y que lleva un año y medio en España, ha señalado que "el proceso me ha parecido sencillo, solo que pues de muchos medios o en las redes hay mala información pero en realidad es fácil".

Ha destacado que "desde que en enero salió la noticia de la regularización he venido reuniendo otra documentación para presentarla este día.

En su estancia en España "he realizado trabajos en el campo y cuidando a adultos", y, ahora "cuando pueda estar de manera regular quiero tener la oportunidad en diferentes empresas del sector logístico, en lo que salga, y aprovechar y contribuir a España", pero sobre todo "tener una calidad de vida mejor".

"QUEREMOS VIVIR TRANQUILOS"

Por su parte, la peruana Betty que, ha acudido a recoger una cita para presentar la documentación este martes, ha dicho estar "muy contenta" porque "tengo todos los documentos listos", por lo que "espero que el proceso sea rápido".

Una celeridad que también le llevó a ir recopilando los papeles necesarios para la solicitud "algunos de forma digital y otros presencialmente, pero ya los tengo".

Con dos años y medios de estancia en España, repartida entre Bilbao, Madrid y Logroño, ha señalado que en esta última ciudad "donde me quiero quedar". En este periodo ha desarrollado, sobre todo, "trabajos domésticos; cositas de poco tiempo, por lo que ahora quiero tener un trabajo de 40 horas que es lo que una quiere para poder vivir bien".

"Queremos tener todas las cosas en regla, porque estoy también con mi hijo, y queremos que todo sea legal para vivir tranquilos", ha señalado emocionado Betty.

300 VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO

Por otra parte, el Ayuntamiento de Logroño ha informado que ha emitido 300 volantes de empadronamiento. Además, en registro se han contabilizado 150 solicitudes de informes de vulnerabilidad social.

TRAMITACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y EN OFICINAS DE CORREOS

En las primeras 24 horas del proceso de regularización que se inició el jueves 16 de abril, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registró 13.500 solicitudes telemáticas, y formalizó y aceptó 19.633 citas previas para la atención presencial, que ha comenzado este lunes 20 de abril.

Las citas presenciales se atienden en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han insistido en que no se atenderá sin cita previa y en que se han habilitado horarios específicos para no interceder con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas.

Las solicitudes se pueden presentar de lunes a viernes en las oficinas de la Seguridad Social de 16,00 a 19,00 horas; en Correos, de 8,30 a 17,30 horas; y en las oficinas de extranjería de 16,00 a 19,00 horas.

¿CÓMO SOLICITAR CITA PREVIA?

En el portal de la Regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de Cl@ve, se puede seleccionar oficina, fecha y hora para solicitar cita previa. Si no se dispone de sistema Cl@ve, se puede consultar los requisitos para obtenerlo aquí, o también es posible pedir a alguien que disponga de este servicio que solicite cita para la persona interesada.

Asimismo, se puede solicitar cita previa a través de un formulario web. No se puede escoger la oficina ni la fecha; se asignará la más cercana a las referencias aportadas.

Además, otra posibilidad de solicitar cita previa es llamando al teléfono 060, con atención en español. El horario de atención es de 09,30 a 14,00 horas y 16,30 a 19,30 horas, de lunes a viernes.

Las comunicaciones posteriores se realizarán preferentemente por la misma vía en la que se inició la solicitud. Por ello, se solicita a efectos de notificación que se rellene con atención la información personal y de contacto (teléfono, email y dirección postal) en el momento de la solicitud. En caso de representación, las notificaciones se dirigirán al representante.

Los extranjeros podrán acceder a la regularización si se encuentran en una de estas dos situaciones: si han solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes de la misma fecha.

El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas y del sistema de cita previa para la vía presencial. El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.