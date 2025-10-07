AMP6.- Tres heridos y cuatro desaparecidos en el derrumbe parcial de un edificio en obras en Madrid

Sanitarios y trabajadores de emergencias en las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La Policía Judicial lo investiga como accidente laboral

Tres personas han resultado heridas y cuatro (tres hombres y una mujer) se encontraban esta tarde desaparecidas tras el derrumbe parcial dde un edificio en obras de la calle de las Hileras, en la zona de Ópera, en el centro de Madrid, minutos antes de las 13 horas de este martes.

Así lo confirmaron el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz, en declaraciones a los medios de comunicación en el lugar. Se ha derrumbado "el forjado" de este edificio que estaba en rehabilitación.

Sanz ha detallado que son cuatro desaparecidos y tres los heridos, "dos de levedad que no han requerido traslado" y uno "en estado menos grave que ha sido trasladado con una fractura de miembro inferior". De los tres atendidos por Samur-PC, una psicóloga de este servicio ha asistido a los dos contusionados leves por el shock tras el derrumbe.

"El dato de cuatro personas desaparecidas, tres varones y una mujer, en principio es la información que tenemos fundamentalmente a través de la propia empresa de obras que es la que ha trasladado que echaban de menos precisamente a estas personas", ha indicado la vicealcaldesa. Así, se trabajaba para asegurar la zona para la búsqueda de los desaparecidos.

BOMBEROS ASEGURANDO LA ESTRUCTURA

Hasta el lugar se han desplazado un total de 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y 13 unidades de Samur-PC y Policía Municipal, han indicado desde Emergencias Madrid. Sobre las 17 horas, han montado el puesto de mando en la plaza Herradores esquina con Felipe Neri.

Cuentan con la Sección de Apoyo Aéreo, que está utilizando los drones en la zona para recabar imágenes del interior que faciliten las labores de rescate, y con la Sección Canina de Policía Municipal.

Los efectivos aseguraban por la tarde la estructura del edificio para garantizar la seguridad de los intervinientes en las labores de búsqueda y rescate del interior de los desaparecidos.

Emergencias Madrid ha detallado igualmente que los edificios situados a los lados del siniestrado, en rehabilitación, sí están habitados, por lo que bomberos y policías han desalojado a los vecinos.

En lo sucedido colabora el Summa 112 y la Policía Nacional. Los mismos servicios de emergencia han informado de que el inmueble siniestrado tiene seis alturas y la fachada se mantiene. Los escombros de la zona dañada han caído hacia el interior.

EL INMUEBLE IBA A CONVERTIRSE EN UN HOTEL

En concreto, en el lugar se estaba llevando a cabo la rehabilitación de un inmueble de 1965 con una superficie construida de 6.745 metros cuadrados, con seis plantas en altura (oficinas y un hotel) y aparcamiento subterráneo, según los datos de la Dirección General del Catastro.

La empresa Rehbilita estaba llevando a cabo la rehabilitación integral del inmueble para convertirlo en un hotel de cuatro estrellas por encargo de la socimi RSR Singular Assets Europe, vehículo propiedad del family office de Arabia Saudí Rashid Saad Al Rashid&Sons.

Según figura en la página web de Rehbilita, se estaba acometiendo la rehabilitación integral y consolidación estructural, así como la reestructuración y rehabilitación de garajes y acabados para el hotel de cuatro estrellas.

Un hombre que trabaja en esta obra pero que se encontraba fuera del edificio durante el derrumbe ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que de pronto han visto una nube de polvo y "no se veía nada".

El trabajador, que se dedica al bombeo de hormigón, era el primer día que estaba en esta obra. Según ha relatado, el derrumbe ha ocurrido en la parte interior del edificio. "La fachada está intacta", ha subrayado.

La Policía Judicial de Policía Municipal de Madrid realiza la investigación al tratarse de un accidente laboral. Además, mantienen un amplio cordón de seguridad en el centro de Madrid para facilitar el movimiento de los vehículos de emergencia y garantizar la seguridad.

"FUERTE RUIDO" Y "GRAN CANTIDAD DE POLVO"

En el lugar, los vecinos han trasladado pocos minutos después del derrumbe su confusión ya que algunos de ellos, al ser desalojados hasta asegurar la zona, no podían acceder a sus viviendas. En declaraciones a Europa Press han indicado que escucharon un fuerte temblor cuando se produjo el derrumbe.

En declaraciones a Europa Press, dos trabajadoras del Museo del Pan Gallego, muy cerca del lugar del derrumbe, han explicado que se escuchó un fuerte ruido, "como una bomba", e inmediatamente notaron "una gran cantidad de polvo" que salía del edificio número 4 de la calle Hileras.

Según han explicado Boyana y Aurora, inmediatamente salieron a la calle y vieron como algunos de los obreros salían del inmueble afectado, algunos de ellos clientes de su panadería, "llenos por completo de polvo".

Inmediatamente llegaron los servicios de emergencias y la calle "se ha llenado de ambulancias y de Policía". La zona fue acordonada por completo entre la plaza Mayor y Ópera, con todos los locales cerrados al público.

Ambas apuntaron que se trata de un edificio en obras que estaba siendo reformado desde hace meses para construir un hotel y que cuenta con una grúa "de unos siete metros" en la parte alta del inmueble. "Era un edificio de oficinas, más moderno de los que suele haber en esta zona y llevaba meses en obras, desde antes del verano. Estaba vacío, aunque en la parte baja hay una peluquería", han explicado.